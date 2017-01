Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines tăng kịch trần ngày chào sàn

Sáng nay (3/1), Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) đã chính thức đăng ký giao dịch 1.227.533.778 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán là HVN với mức giá tham chiếu 28.000 đồng/cổ phiếu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn nút khai trương giao dịch cổ phiếu HVN và VGT - Ảnh: Dũng Minh Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM, cổ phiếu HVN đã tăng kịch trần lên 39.200 đồng/cổ phiếu, với lượng dưa mua giá trần hơn 1,17 triệu cổ phiếu. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM, cổ phiếu HVN đã tăng kịch trần lên 39.200 đồng/cổ phiếu, với lượng dưa mua giá trần hơn 1,17 triệu cổ phiếu.

Ngay trước phiên giao dịch đầu tiên tại sàn UPCoM, Vietnam Airlines đã công bố mức lợi nhuận khủng lên tới 1.600 tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với năm 2015.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines và các công ty thành viên ước đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch năm. Trong đó, Vietnam Airlines ước đạt gần 59.100 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 1.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 5,6 lần so với năm 2015. Nộp ngân sách nhà nước gần 4.900 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Năm 2016, Vietnam Airlines thực hiện hơn 133 nghìn chuyến bay an toàn; vận chuyển 20,6 triệu lượt khách, tăng 18,7% so với cùng kỳ và 264 nghìn tấn hàng hóa, vượt gần 10% kế hoạch năm.

Trần Lê (Tinnhanhchungkhoan.vn)