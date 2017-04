CPI tháng 4 giậm chân tại chỗ, thấp nhất 10 năm qua

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước. Đây là “mức tăng” thấp nhất trong 10 năm qua.

Tổng cục Thống kê chính thức công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước, nhưng tăng 4,3% so cùng kỳ năm trước; tăng 0,9% so với tháng 12 năm trước. Còn nếu tính bình quân, mức tăng là 4,8%.

Như vậy, nếu tính theo tháng, thì CPI tháng 4 năm nay ở mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, nếu tính bình quân - chỉ số hiện được lấy làm thước đo lạm phát của nền kinh tế Việt Nam - thì 4,8% là mức tăng khá cao so với mức tăng chỉ 0,8% và 1,41% của bình quân 4 tháng năm 2015 và 2016.

Điều này có nghĩa rằng, nếu so với hai năm gần đây, lạm phát năm 2017 tính đến thời điểm này đang tăng khá cao. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm đến nay, có thể thấy, tốc độ tăng CPI bình quân đã chậm lại đáng kể. Bình quân 3 tháng đầu năm, CPI tăng tới 4,96%. Điều này khiến nỗi lo lạm phát tăng cao trong năm nay phần nào được giải tỏa.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 giai đoạn 2008 - 2017

Đơn vị tính:%



Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 CPI tháng 4 năm báo cáo so với tháng trước 2,2 0,35 0,14 3,32 0,05 0,02 0,08 0,14 0,33

0,0

CPI tháng 4 năm báo cáo so tháng 12 năm trước 11,6 1,68 4,27 9,64 2,6 2,41 0,88 0,04 1,33 0,9 CPI tháng 4 năm báo cáo so cùng kỳ năm trước 21,42 9,23 9,23 17,51 10,54 6,61 4,45 0,99 1,89 4,3 CPI bình quân 4 tháng đầu năm so cùng kỳ năm trước 17,61 13,14 8,69 13,95 14,57 6,83 4,73 0,8 1,41 4,8

Quay trở lại với diễn biến giá cả thị trường tháng 4/2017, theo phân tích của Tổng cục Thống kê, nguyên nhân cơ bản khiến CPI tăng là do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng đối với đối tượng có bảo hiểm y tế, với mức tăng lên tới 10,59%, nên đã góp phần phần CPI tăng khoảng 0,41%.

Bên cạnh đó, nhu cầu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, do nhu cầu mua sắm đầu hè… cũng khiến cho giá cả các nhóm mặt hàng văn hóa, giải trí và du lịch, cũng như quần áo, giày dép tăng lên.

Tuy nhiên, giá thực phẩm tươi sống giảm, giá gas giảm… cũng đã khiến cho giá cả thị trường tháng 4/2017 ở mức cân bằng, không tăng, không giảm so với tháng trước.

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 4/2017 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 1,5% so với cùng kỳ; 4 tháng đầu năm 2017 tăng 1,62% so với cùng kỳ.

Hà Nguyễn