CTG - Ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày 13/01/2017: CTG - ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%.

Ngày 3/1/2017, VietinBank (HOSE: CTG) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. Theo đó, CTG sẽ trả cổ tức tỷ lệ 7% cho cổ đông hiện hữu (ngày 17/1/2017). Dự kiến, ngày thanh toán cổ tức là thứ Năm, ngày 16/2/2017.

Theo tính toán, với giá đóng cửa ngày 12/1/2017 là 17.600 đồng/cổ phiếu thì giá tham chiếu của cổ phiếu CTG tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (ngày 13/01/2017) sau khi điều chỉnh là 16.900 đồng/cổ phiếu.

(*): Giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Trong thời gian qua, cổ phiếu CTG đã có sự tăng trưởng ấn tượng khi thông tin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt được công bố. Kể từ ngày 3/1/2017, khi VietinBank thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 đến ngày 12/01/2017, giá cổ phiếu CTG đã tăng 1.500 đồng (từ 16.100 đồng/cp lên 17.600 đồng/cp), tương đương 9,32%.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 của VietinBank (ngày 9/1/2017), ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT VietinBank đã khẳng định: VietinBank đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2016, tiếp tục khẳng định vị thế là một NHTM có hoạt động hiệu quả hàng đầu Ngành Ngân hàng Việt Nam.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank ước đạt 947 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015 và đạt 107% kế hoạch ĐHĐCĐ. Tổng nguồn vốn huy động của VietinBank ước đạt 862 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015 và đạt 106% kế hoạch ĐHĐCĐ. Tổng dư nợ tín dụng của VietinBank ước đạt 720 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015, hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2016 của VietinBank ước đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015, đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 10,9% và 1%.

Với vị thế đã được khẳng định cùng kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2016, CTG tiếp tục là cổ phiếu hấp dẫn để đầu tư và có triển vọng trong năm 2017.

Thu Ngân