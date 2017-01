Cư dân mạng bức xúc với clip 5 thanh niên đánh dã man người thương binh già

Mới đây, trên mạng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe ba gác máy, bị một nhóm thanh niên dùng xe máy đuổi theo, chặn lại rồi lao vào đánh đập dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu người đàn ông bị đánh vì bỏ chạy sau khi xảy ra va chạm với một xe ô tô. Mặc dù một số người can ngăn, đề nghị đưa lên công an giải quyết nhưng người được cho là chủ xe ô tô vẫn lao vào chửi bới, tát liên tiếp vào mặt người lái xe ba gác.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành động của đám thanh niên khi ra tay đánh đập người già một cách dã man.

Người đàn ông bị đánh, sau đó được xác định là ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hiện ông Vin đang được điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 103, Hà Đông, Hà Nội.

Kể lại sự việc, ông Vin cho biết, vào khoảng hơn 16h chiều 25/1 (28 Tết), ông đi xe ba gác từ thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ trên quốc lộ 6 cũ về nhà. Khi đi tới đoạn gần trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ, thì phía trước vướng 2 chiếc xe máy.

“Không biết xe của tôi có va quệt vào xe của họ hay không, nên tôi đi tiếp. Sau đó có một nhóm thanh niên đuổi theo, chặn đầu xe, rồi bảo tôi quệt vào gương xe ô tô của họ rồi bỏ chạy. Rồi cứ thế là họ chửi bới, đấm, đá vào người, vào đầu tôi”, ông Vin kể.

Theo ông Vin, sau khi đánh đập ông, nhóm gồm 5 người đàn ông đã đưa ông lên trụ sở công an, đến hơn 17h chiều cùng ngày thấy ông chảy nhiều máu mũi và thâm tím người nên công an đã đề nghị đưa ông lên bệnh viện điều trị.

Theo ông Vin, khám nghiệm ban đầu xác định ông bị rạn xương bả vai bên phải và một số thương tích trên người nên các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ông cũng cho biết, trước đây bị thương trong một trận chiến đấu tại Quảng Nam. Ông hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả. Ông cũng chạy xe ba gác được khoảng 20 năm nay.

Theo ông, một số người hành hung ông sau khi ông nằm viện đã đến nói chuyện và xin lỗi ông. Tuy nhiên, ông không hài lòng trước cách hành xử trên. “Tôi mong muốn các cơ quan chức năng điều tra giải quyết cho đúng. Dù va chạm giao thông, thì họ cũng không có quyền đánh người như thế”, ông Vin bày tỏ.

Trao đổi với PV chiều nay, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra phía Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra làm rõ. Theo đó, sau khi xảy ra va chạm với xe ô tô gây xước sơn ông Vin lái xe bỏ đi nên một số người có thể do bức xúc đã đuổi theo hành hung.

Theo Trung tá Dũng, công an đã lấy lời khai những người liên quan. Hiện ông Vin vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện nên sau Tết công an huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục làm rõ đồng thời xem thương tích của nạn nhân thế nào và có đề nghị gì để từ đó có hướng giải quyết.