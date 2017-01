Đã có 118 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ tính riêng ngày 30/1/2017 (mùng 3 Tết Đinh Dậu), toàn quốc xảy ra 60 vụ, làm chết 38 người, làm 69 bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 38 người, bị thương 68 người; đường sắt xảy ra 01 vụ, làm bị thương 01 người; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Về công tác xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.818 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 361,245 triệu đồng, tạm giữ 13 xe ô tô, 707 xe mô tô, tước 71 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 08 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong 5 ngày từ ngày 26/01 - 30/01/2017 (từ ngày 29 đến mùng 3 Tết) toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn, làm chết 118 người, bị thương 197 người, so với 5 ngày Tết nguyên đán Bính Thân 2016: Số vụ không thay đổi (0%), giảm 05 người chết (-4%), tăng 7 người bị thương (+4%).

Ngày 30/1/2017 (mùng 3 Tết) số cuộc gọi và tin nhắn được tiếp nhận đã giảm đáng kể so với những ngày trước, cụ thể đã có 09 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Nội dung các cuộc gọi phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé và tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Vụ TNGT đường bộ nghiêm trọng nhất xảy ra vào lúc 8h ngày 30.1 (tức mùng 3 Tết), khi xe khách Biển kiểm soát 17K 2869 chở 28 người đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí. Sau khi đi tham quan, trên đường xuống, xe gặp tai nạn tại khu vực tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do xe bị mất lái. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 27 người bị thương.

Tại Hà Nội, Thanh Hoá, Hải Dương, Tp. Hồ Chí Minh tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông diễn ra tại một số nơi. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh chở con lưu thông trên quốc lộ cũng không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, có những trường hợp điều khiển phương tiện giao thông ra đường sau khi uống rượu bia diễn ra khá phổ biến tại nông thôn.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc được bảo đảm, không xảy ra TNGT và va chạm giao thông. Các tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến tuần tra cơ động, kịp thời tổ chức phân làn giao thông, không để dẫn đến tình hình ùn tắc giao thông kéo dài.