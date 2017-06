Đại hội CMC: Nhắm đích doanh thu gần 4.900 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận

Ngày 26/6, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

CMC sẽ tái cơ cấu lĩnh vực phân phối và chuyển dịch sang kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin

Theo đó, CMC đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2017 (từ 1/4/2017 đến 31/3/2018) với doanh thu thuần dự kiến đạt 4.895 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 207,7 tỷ đồng, tăng trưởng 11%.

Trong các lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực Dịch vụ tích hợp đạt tăng trưởng doanh thu 17%, tăng trưởng lợi nhuận 11%; lĩnh vực Dịch vụ phần mềm đạt tăng trưởng doanh thu 16% và tăng trưởng lợi nhuận 58%; lĩnh vực Dịch vụ viễn thông đạt tăng trưởng doanh thu 27% và tăng trưởng lợi nhuận 33%; lĩnh vực Phân phối và lắp ráp đạt tăng trưởng doanh thu -5% và tăng trưởng lợi nhuận 111%.

Cụ thể, CMC đã đặt ra ra mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, lĩnh vực Tích hợp duy trì Top 2 công ty tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam, hướng tới cung cấp dịch vụ toàn cầu.

Nhiệm vụ của mảng kinh doanh này phải là công ty có giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là giải pháp an ninh an toàn thông tin số 1 Việt Nam.

Lĩnh vực phần mềm duy trì Top 5 công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam; cung cấp dịch vụ toàn cầu. Công ty có sản phẩm phần mềm như văn phòng điện tử/quản lý văn bản và điều hành, sản phẩm Phòng công chứng, sản phẩm quản trị doanh nghiệp-kế toán… đạt vị trí hàng đầu.

Lĩnh vực viễn thông duy trì Top 4 doanh nghiệp hạ tầng Viễn thông hàng đầu Việt Nam.

Lĩnh vực phân phối, lắp ráp đặt mục tiêu giảm tỷ tỷ trọng phân phối và chuyển dịch sang lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin, duy trì là công ty dịch vụ về bảo hành, bảo trì và sửa chưa điện tử hàng đầu Việt Nam.

Trước đó, trong năm tài chính 2016, CMC đạt tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn 4.384 tỷ, tăng trưởng 19% so với năm trước và đạt 115% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt hợp nhất đạt 187 tỷ; tăng trưởng 17% so với năm trước, và đạt 104% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về CMC đạt trên 123 tỷ, đạt 107% kế hoạch năm và tăng trưởng 15% so với năm 2015.

Trong các lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ tích hợp hệ thống, Dịch vụ phần mềm, Dịch vụ viễn thông đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Lĩnh vực sản xuất và phân phối chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm.

Các lĩnh vực chính đều có tốc độ tăng trưởng cao so với năm trước: tích hợp tăng 33%, phần mềm tăng 36% và viễn thông tăng 26% về doanh thu.

Chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát dưới mức kế hoạch đề ra lần lượt bằng 91% và 11% kế hoạch, đóng góp tích cực vào kết quả lợi nhuận của công ty.

Lĩnh vực tích hợp hệ thống đạt doanh thu đạt 2.025 tỷ, tăng trưởng 33% so với năm trước và hoàn thành 108% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận tăng trưởng 22% năm trước và hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Các khối thị trường ngành trọng điểm như tài chính ngân hàng, doanh nghiệp đều hoàn thành và các chỉ tiêu kinh doanh, ngoại trừ khối chính phủ và giáo dục có tỷ lệ đạt thấp.

Lĩnh vực phần mềm đạt doanh thu tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, và đạt 115% sovới kế hoạch. Lợi nhuận hoàn thành 76% kế hoạch, do trong năm 2016 có triển khai bổ sung một số dự án lớn chuyển qua từ năm trước chưa hoàn thành làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

Lĩnh vực viễn thông đạt doanh thu năm 2016 hơn 1.252 tỷ, tăng trưởng 26% so vớicùng kỳ năm trước và đạt 104% kế hoạch. Lợi nhuận trong lĩnh vực viễn thông tăng trưởng 20% so với năm trước và đạt 102% so với kế hoạch.

Lĩnh vực phân phối và lắp ráp đạt doanh thu 310 tỷ hoàn thành 53% kế hoạch, và giảm 21% so với năm 2015. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 573 triệu, chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2016, CMC đã hoàn thành thực hiện tăng vốn ở các đơn vị thành viên, trong đó có việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SISG) từ 30 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, CMC cũng đã tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Netnam từ 12 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Công ty cũng đã thực hiện hiện mua thêm 88.000 cổ phần của CMC InfoSec từ cổ đông không kiểm soát, với giá chuyển nhượng là 1.056.000.000 đồng. Qua đó, CMC đã tăng tỷ lệ sở hữu của CMC Corp tại CMC InfoSec từ 95,5% lên 99,9%.

Viện nghiên cứu ứng dụng Công nghệ cao CMC đi vào hoạt động với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

