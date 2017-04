Đại hội Viglacera: Lợi nhuận 2016 đạt 768,7 tỷ đồng, chia cổ tức 9,5%

Sáng nay (25/4), HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP chính thức công bố mức lợi nhuận hợp nhất đạt 768,7 tỷ đồng, tăng 46% so với thực hiện năm 2015, vượt 37% so với kế hoạch thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2016.

Hội đồng cổ đông Viglacera biểu quyết thông qua kế hoạch 2017 của Tổng công ty.



Trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ đạt 440,8 tỷ đồng, tăng 79% so với mức thực hiện năm 2015, vượt 57% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông thông qua. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.826 đồng/CP, tăng 47,3% so với thực hiện 2015, mức chia cổ tức là 9,5%, tăng 1,35 lần so với mức chia cổ tức dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 7% năm trước đó.

Theo ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viglacera - CTCP, năm 2016, đơn vị này hoàn thành việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty từ 91,49% xuống còn 78,82%.

Tổng tài sản của Viglacera năm 2016 là 9.938 tỷ đồng, tăng 1.163,7 tỷ đồng so với năm 2015. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 đạt 3.832 tỷ đồng, tăng 844,9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015, hệ số bảo toàn vốn tương ứng năm 2016 là 1,28 lần/1,05 của năm 2015; duy trì tốc độ tăng vốn liên tục tiếp nối các năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ năm 2016 là 13% tăng 4,4% so với năm 2015; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 13,8%, tăng 7% so với năm 2015.

Các mảng kinh doanh chính gồm:

Vật liệu xây dựng và sứ vệ sinh

Trong năm 2016, Viglacera đã hoàn thành và đi vào hoạt động dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng 2,3 triệu m2/năm từ ngày 25/7/2016.

Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày (giai đoạn 1) tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II – Vũng tàu đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện tại, các bên tham gia liên doanh đã hoàn thành việc thành lập Công ty Liên doanh; triển khai các bước chuẩn bị đầu tư để đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án trong quý II/2017.

Dự án Nhà máy sứ Viglacera công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A – Vũng Tàu cũng đang triển khai các gói thầu của dự án, công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên cho nhà máy, dự kiến sẽ sản xuất thử từ quý I/2018.

Bất động sản

Năm 2016, Viglacera đã khởi công 3 khu công nghiệp mới là Khu công nghiệp Tiền Hải (446 ha) tại Thái Bình, Khu công nghiệp Đồng Văn IV (300 ha) tại Hà Nam; Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (314 ha) tại Bắc Ninh, nâng tổng số các khu công nghiệp của Viglacera lên 10 khu với tổng diện tích trên 3.580 ha.

Thực hiện theo tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm 671 Hoàng Hoa Thám giai đoạn 3 (Hà Nội); Dự án Ngã 6 Bắc Ninh giai đoạn 2; Hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (Bắc Ninh); Hải Yên và Đông Mai (Quảng Ninh); Phong Điền (Huế), Phú Hà (Phú Thọ) và Tiền Hải (Thái Bình); các dự án Trạm xử lý nước thải và nước sạch tại Khu công nghiệp Yên Phong I và Yên Phong mở rộng; Dự án Nhà công nhân A1, Khu đô thị Yên Phong; chuẩn bị các bước hợp tác đầu tư các dự án về nhà ở với các đối tác trên địa bàn TP. Hà Nội.

Với mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ USD đồng thời chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào cung cấp cho thị trường trong vòng 5 năm tới, Viglacera tiếp tục theo đuổi hướng phát triển bền vững thông qua việc đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và hạ tầng Khu công nghiệp.

Quang Hưng