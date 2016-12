Đảm bảo cung ứng tiền mặt cho ATM được ưu tiên hàng đầu trong dịp cuối năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có chỉ đạo về việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn hoạt động ATM, đặc biệt là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2017.

Ưu tiên hàng đầu đảm bảo cung ứng tiền mặt cho ATM

NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, các tổ chức thanh toán thẻ giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch tăng cao dịp cuối năm và những ngày giáp Tết Nguyên đán, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn, chủ động có các biện pháp nhằm giảm tải cho ATM, tránh việc xếp hàng dài chờ rút tiền.

NHNN cũng yêu cầu hệ thống ngân hàng đảm bảo cung ứng tiền mặt cho ATM được ưu tiên hàng đầu; Rà soát, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ATM và trang thiết bị tại ATM nhằm đảm bảo ATM hoạt động an toàn, hiệu quả vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Các tổ chức phát hành thẻ, các tổ chức thanh toán thẻ ngân hàng cũng phải phối hợp chặt chẽ với tổ chức chuyển mạch thẻ để xử lý kịp thời các sự cố, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo các giao dịch ATM được thông suốt vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; Phối hợp, trao đổi thông tin với Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng thành viên về các điểm ATM/POS bị cài đặt thiết bị trộm cắp thông tin thẻ và có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng và cho ngân hàng.

NHNN yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị liên quan đến công tác tổ chức vận hành mạng lưới ATM chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động; Quy định về các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng…; quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán, đặc biệt quy định về tiếp quỹ, xử lý sự cố, giải quyết các tra soát, khiếu nại, các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho ATM cũng như cho khách hàng giao dịch tại ATM.

Đồng thời, NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, các tổ chức thanh toán thẻ phối hợp với cơ quan công an, lực lượng an ninh, trật tự địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan ATM; đồng thời báo cáo kịp thời NHNN khi phát hiện các vụ việc liên quan đến ATM; Chủ động theo dõi, phản hồi kịp thời các phản ánh của dư luận về những vấn đề phát sinh đối với hoạt động ATM của đơn vị mình.

Tăng cường cảnh giác với tội phạm

Cũng tại văn bản này, NHNN yêu cầu Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam thực hiện kiểm tra hệ thống hạ tầng, kỹ thuật và bố trí nhân sự đầy đủ để đảm bảo hoạt động chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán thẻ qua ATM/POS an toàn, thông suốt và ổn định trong dịp cuối năm và Tết nguyên đán; Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, xử lý các sai sót, sự cố phát sinh; phàn hồi tra soát, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan một cách nhanh chóng, kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch tăng cao của khách hàng vào dịp cuối năm và Tết nguyên đán.

Bên cạnh đó, NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cung ứng kịp thời, đầy đủ tiền mặt cho nhu cầu phục vụ máy ATM của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiền mặt, tiếp quỹ cho ATM; Chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và có các biện pháp phù hợp để ngăng ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo an inh, an toàn ATM dịp cuối năm.

Ngoài ra, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM trên địa bàn theo quy định; Theo dõi chặt chẽ thông tin, vụ việc liên quan đến chất lượng dịch vụ ATM được phản ánh trên các phương tiện truyền thông và chỉ đạo các đơn vị liên quan phản hồi tới báo chí kết quả xử lý vụ việc, đồng thời báo cáo NHNN./.

