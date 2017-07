Đâm vào xe CSGT, chồng tử vong và vợ trọng thương khi đi làm thủ tục ly hôn

Vào khoảng 17h30 ngày 7/7, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của Công an huyện Quế Phong về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km262+320, thuộc bản Hủa Na, xã Châu Kim.

Theo đó, xe ô tô do anh Trần Quyết (cán bộ Công an huyện) lái hướng xã Châu Thôn đi thị trấn Kim Sơn thì va chạm với xe máy do anh Lô Văn Cường (27 tuổi) lái, chở theo chị Lương Thị Ngọc Lan (21 tuổi, đều trú tại Bản Chiềng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong).

Anh Cường tử vong tại chỗ, chị Lan bị thương nặng.

Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Quế Phong tổ chức lực lượng đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương cấp cứu người bị thương, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, chỉ đạo Phòng PC45 chủ trì, phối hợp Phòng PC54 và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình điều tra xác định, chiều 7/7, anh Cường chở chị Lan bằng xe máy đến TAND huyện Quế Phong để làm thủ tục ly hôn.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, anh Cường chở chị Lan đến quán bia hơi Hà Nội của anh Châu Quang Lý (ở thị trấn Kim Sơn) uống bia.

Khoảng nửa tiếng sau, anh Cường chở chị Lan đến quán của chị Bùi Thị Hiền (ở chợ Xép, thuộc khối 7, thị trấn Kim Sơn) mua 50.000đ trứng cút lộn.

Sau đó, anh Cường chở chị Lan theo hướng thị trấn Kim Sơn đi xã Châu Thôn.