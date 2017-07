Đàm Vĩnh Hưng “cháy” hết mình trong đêm Chung kết Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017

Không phụ sự mong đợi, đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 với sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi đã mang đến một bữa đại tiệc âm nhạc đối với các khán giả có mặt tại Nhà hát Sao Mai (TP Tuy Hoà, Phú Yên). Đặc biệt, trong đêm thi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Tóc Tiên đã mang đến những cảm xúc thăng hoa bùng nổ với những ca khúc sôi động.

Sân khấu được thiết kế quy mô hoành tráng, cùng các hiệu ứng ánh sáng, laser hiện đại đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc sống động rực rỡ.

Mở đâu là tiết mục “Hello Vietnam” do ca sĩ Janis Phương và nghệ sĩ violin Jmi Ko biểu diễn. Trên nền nhạc này, 30 thí sinh trong trang phục áo dài in cờ các nước tiến lên sân khấu mở đầu cho đêm chung kết.

Các thí sinh bắt đầu tiết mục mở màn trên nền nhạc bài hát "Hello Vietnam"

Ca sĩ Janis Phương với bài hát "Hello Vietjnam" khai mạc đêm Chung kết cuộc thi.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến sân khấu bùng nổ với liên khúc bài hát: Touch by touch, Hey hello, Self control.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm bùng nổ Nhà hát Sao Mai với liên khúc của mình

Tóc Tiên cũng không kém phần sôi động với 2 ca khúc: I'm in love, Walk Away.

ca sĩ Tóc Tiên

Tân Minh