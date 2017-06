Dàn diễn viên xinh đẹp, quyến rũ trong phim 'Người phán xử'

Người phán xử là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ của Đan Lê. Trong phim, Đan Lê vào vai Diễm My - vợ của Phan Hải (Việt Anh đóng). Diễm My từng là một cô luật sư xinh đẹp, giỏi giang khiến Phan Hải "say như điếu đổ". Nhưng rồi sau khi kết hôn, Diễm My ở nhà làm nội trợ và dần đánh mất đi sức hút. Cô càng chán nản, phải tìm đến bác sĩ tâm lý khi không thể trị nổi thói trăng hoa của chồng. Tuy nhiên, khi Phan Hải rơi vào cảnh tù tội, Diễm My lại chính là người bình tĩnh nhất và sẵn sàng dùng trí thông minh của mình để giúp chồng thoát khỏi vòng lao lý.