Đanh đá trong phim Sống chung với mẹ chồng, Thu Quỳnh “hứng gạch đá”

Diễn viên Thu Quỳnh (phải) vào vai Trang, cô con dâu quá quắt trong phim “Sống chung với mẹ chồng” Những ngày qua, bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận với những ý kiến trái chiều. Bên cạnh NSND Lan Hương (vai bà Phương) và diễn viên Bảo Thanh (vai Minh Vân, con dâu bà Phương), diễn viên Thu Quỳnh nổi bật với vai Trang - bạn thân của Minh Vân, một cô con dâu đanh đá, luôn sẵn sàng “bật” lại mẹ chồng. PV đã có cuộc trò chuyện với Thu Quỳnh xung quanh câu chuyện “mẹ chồng - nàng dâu”. Trang quá quắt hơn tôi Vào vai một người con dâu quá quắt như nhân vật Trang trong “Sống chung với mẹ chồng” có làm khó Thu Quỳnh? Chuyện mẹ chồng - nàng dâu vốn chưa bao giờ hết “nóng”, nhưng đây được coi là vấn đề tế nhị thường chỉ được nhắc đến một cách kín đáo giữa những người phụ nữ. Vẫn biết với chủ đề này, phim sẽ thu hút khán giả nhưng bản thân tôi cũng không ngờ bộ phim lại có sức hút đến thế. Nhân vật Trang không giống tôi ngoài đời. Cô ấy giỏi tính toán và lí trí hơn tôi rất nhiều. Khi nhận vai, tôi đã phải đọc rất nhiều sách, thông tin về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, lên các trang mạng thu thập kinh nghiệm để có những cách xử lý tình tiết hợp lý nhất. Nhưng nhân vật Trang lại có tính cách đặc biệt khiến tôi rất hứng thú, muốn tìm hiểu và sáng tạo nhân vật nhiều hơn. Chị ấn tượng gì khi hóa thân thành nhân vật này? Trong quá trình làm phim, có những ngày quay tôi phải khóc từ sáng tới tối. Vai Trang tuy quá quắt thật nhưng vẫn có những nội tâm khiến tôi đồng cảm. Tôi hiểu được lý do khiến cô ấy trở nên quá quắt như thế với mẹ chồng. Cô ấy cũng là phụ nữ, cũng có lúc mềm yếu, biết yêu thương và khát khao được yêu thương. Khi có những mâu thuẫn với mẹ chồng, Trang hay có suy nghĩ thiên về tình cảm. Cô ấy cũng dằn vặt khi để lại những hậu quả đáng tiếc. Thu Quỳnh từng nói đã chuẩn bị tâm lý “hứng gạch đá” khi bộ phim phát sóng. Hiện tại, những ý kiến phản hồi về vai diễn của chị như thế nào? Trang bị nhiều người ghét lắm. Đọc bình luận của mọi người trên các trang mạng xã hội khiến tôi cũng giật mình. Nhưng tôi vui vì thấy mọi người đang sống cùng với phim. Đi ngoài đường, tôi cũng được mọi người nhận ra nhiều hơn và khen ngợi sự hóa thân của mình. Có người rất thích cách thể hiện lời thoại của tôi, vì phim thu tiếng trực tiếp nên các tình cảm và sắc thái của nhân vật đã đáng ghét lại càng đáng ghét hơn. Ở ngoài đời, nếu gặp phải mẹ chồng tai quái, chị có phải kiểu con dâu sẵn sàng “bật lại” mẹ chồng? Trong cuộc sống tôi nghĩ mọi chuyện cần mềm mại hơn nhiều. Tôi sẵn sàng bảo vệ ý kiến của mình đến cùng nếu điều đó đúng và thật sự cần thiết. Nhưng dù thế nào, mọi chuyện vẫn cần có sự cân đối, lựa lời nói và các cư xử điềm đạm, tôn trọng lẫn nhau. Bản thân chị quan niệm thế nào về “phận làm dâu”? Thú thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Bước chân về nhà chồng, tôi coi mình là con và coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Đối với tôi, làm như vậy sẽ có được sự cởi mở và gần gũi hơn. Tự áp đặt 3 chữ “phận làm dâu” vào cuộc sống của mình với gia đình chồng, có nghĩa là bạn đã tạo ra khoảng cách giữa mình và mọi người. Áp lực cũng từ ấy mà tăng lên, nên sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn.

Giữ gìn tổ ấm - trách nhiệm không chỉ riêng ai

Nhưng thực tế, nhiều người chịu khổ khi làm dâu hay thắc mắc: Tại sao hạnh phúc của phụ nữ lại phụ thuộc vào người đàn ông nhiều đến thế? Có phải chúng ta sinh ra đã mang chữ “phận đàn bà”?

Đó là do phụ nữ cứ tự đặt áp lực này lên vai mình. Trong bất kể mối quan hệ nào cũng cần phải có người đóng vai trò cân đối. Trong cuộc sống gia đình, giữa vợ và bố mẹ thì chắc chắn người đàn ông cần phải khéo léo dung hòa 2 bên. Nhưng theo tôi, người làm vợ cũng cần phải tự cân đối bản thân mình. Gìn giữ sự yên ấm trong gia đình không phải trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của mọi người.

Cho tới hiện tại, mối quan hệ của chị với bố mẹ chồng cũ như thế nào?

Mọi thứ vẫn tốt. Ông bà hiền lành và tốt bụng.

Phía bên nội quan tâm và chăm sóc con chị ra sao?

Be (tên thân mật của con trai Thu Quỳnh - PV) nhận được đầy đủ tình yêu thương từ bố và gia đình bên nội. Tôi nhận thấy được điều đó mỗi khi con về đó chơi. Cu cậu hào hứng và vui lắm. Hiện tại, tôi vẫn tạo điều kiện để Be về thăm ông bà nội và bố thường xuyên. Quan điểm của tôi Be là con trai, chắc chắn phải nhận được sự yêu thương và dạy dỗ từ bố và mọi người, đó cũng là quyền của con.

Vừa đóng phim, vừa là nghệ sĩ ở Nhà hát Tuổi trẻ, chị dành thời gian thế nào để chăm sóc con trai?

Be cũng đã đi học nên khoảng thời gian đó tôi dành thời gian cho công việc. Tôi luôn dành thời gian buổi sáng để chăm sóc con, cho con ăn và đưa con đi học rồi chiều đón về. Khi quá bận thì bà ngoại sẽ thay thế.

Tôi biết một đứa trẻ là con của nghệ sĩ sẽ thiệt thòi về thời gian ở bên bố mẹ. Bởi thế, tất cả những ngày nghỉ, tôi đều dành hết thời gian cho con. Từ khi có con, tôi cũng chưa nhận vai chính trong bộ phim nào, nên việc quay phim không chiếm quá nhiều thời gian. Còn những khi bận rộn quá, tôi vẫn có thể đưa con đến trường quay hoặc nhà hát cùng mình.

Vậy chị có dự định bắt đầu một mối quan hệ mới nào chưa?

Tôi không có dự định cụ thể nào cả. Chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì. Tôi quan niệm tình cảm đến lúc nào thì ta đón nhận lúc ấy, cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi.

Cảm ơn chị!

