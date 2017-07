Đầu tư cho giáo dục mầm non theo phương pháp mới tại Việt Nam

Theo các chuyên gia, đầu tư cho con người là lĩnh vực quan trọng và mang lại hiệu quả lâu dài, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Chính sự gia tăng về chất lượng phát triển của nguồn nhân lực sẽ quyết định đến tốc độ tăng trưởng cũng như năng lực cạnh tranh của quốc gia đó.

Hình thức đầu tư tư nhân trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam hiện nay không phải là mới và đã có rất nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đã và đang thực hiện và có rất nhiều cơ sở giáo dục đạt được thành công cả về chất lượng giáo dục lẫn hiệu quả đầu tư về kinh tế.

Tuy nhiên, với tình hình giáo dục tại Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều điểm bất cập, đặc biệt là ở cấp mầm non thì đầu tư vào cấp học này đang trong tình trạng có nhiều trường nhưng còn thiếu một hình thức quản lý và mô hình giáo dục để trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn, được tự lập và phát huy ý chí của mình.

Mầm non Nhà Cà rốt có đủ điều kiện để áp dụng đúng và triệt để phương pháp Montessori.



Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Ngọc Anh (phụ trách Mầm non Nhà Cà rốt – carrothouse.edu.vn) có cơ sở ngụ tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Mầm non Nhà Cà rốt hình thành dựa trên những trăn trở: Làm thế nào để xây dựng một môi trường giáo dục với "yêu thương - tự do - tôn trọng”?

Đâu là nền tảng tốt nhất cho sự phát triển nhân cách của các em bé trong những năm đầu đời? Làm thế nào giúp các em bé phát huy hết tiềm năng đặc biệt của bản thân mà vẫn nuôi dưỡng được hạt giống hạnh phúc trong tâm hồn các em? Mầm non Nhà Cà rốt thành lập với phương châm là lấy phương pháp và triết lý Montessori là kim chỉ nam cho định hướng giáo dục.

Phương pháp giáo dục Montessori hướng tới đem lại cho các bé những năm tháng đầu đời có những cảm nhận và cảm xúc trọn vẹn về thế giới xung quanh theo cảm nhận của tâm hồn trẻ thơ



Phương pháp Montessori là một phương pháp giáo dục trong đó coi trọng các tiềm năng của trẻ và nỗ lực để phát triển tiềm năng này bằng một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở với các giáo viên được đào tạo sâu về chuyên môn kèm theo các giáo cụ được thiết kế đặc biệt. Tại đây, trẻ được phát huy tính tự lập một cách tối đa trong mọi hoạt động của mình, tự khám phá, tự sửa sai.

Giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ chứ không phải là người áp đặt trong mọi hoạt động của trẻ. Đây cũng là phương pháp giáo dục đã được hơn 5.000 trường học ở Mỹ, Canada, Ấn Độ… áp dụng thành công trong hơn 100 năm qua.

Trẻ được làm quen với việc tự lập trong cuộc sống, thu xếp ngăn nắp môi trường làm việc và học tập của mình

Tại Việt Nam đã có rất nhiều cơ sở mầm non cũng đã áp dụng phương pháp giáo dục này nhưng không phải cơ sở nào cũng áp dụng đúng và triệt để phương pháp Montessori.

“Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của Mầm non Nhà Cà rốt hiện nay đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để chúng tôi theo đuổi và áp dụng triệt để phương pháp giáo dục Montessori. Tại đây, trẻ có thể làm những gì trẻ muốn trong khuôn khổ và chúng tôi tôn trọng điều đó”, bà Ngọc Anh khẳng định.

Hiệu quả đầu tư của các cơ sở mầm non theo đuổi phương pháp giáo dục Montessori là mang lại cho các bé những năm tháng đầu đời có những cảm nhận và cảm xúc trọn vẹn về thế giới xung quanh theo cảm nhận của tâm hồn trẻ thơ, ít bị tác động và áp đặt của các quan điểm và cách nhìn của người lớn. Qua đó, trẻ sẽ lớn lên và hoàn thiện nhân cách dựa trên những gì đã tiếp thu và cảm nhận được một cách tự nhiên từ những năm tháng trẻ thơ, ít có quan điểm tiêu cực về cuộc sống.

Để đạt được hiệu quả như mong đợi do phương pháp Montessori mang lại, các bậc phụ huynh cũng nên tìm hiểu và nhận thức đầy đủ về phương pháp giáo dục này để phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dạy trẻ ở trường cũng như ở nhà.

Tên trường: Carrot Montessori House

Website: carrothouse.edu.vn

Địa chỉ: 401/9 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0986656789

Như Loan