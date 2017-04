ĐHCĐ BCCI: Lợi nhuận không đạt kế hoạch, không chia cổ tức năm 2016

ĐHCĐ CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã CK: BCI) diễn ra sáng nay (10/4) đã thông qua toàn bộ tờ trình, trong đó có kế hoạch năm 2017 với doanh thu hơn 410 tỷ đồng, lợi nhuận 110 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 10%.

Cơ sở để BCI đặt kế hoạch, đại diện BCI cho biết, công ty sẽ tiếp tục kinh doanh các dự án cũ như Khu dân cư Phú Phong 4 (phần đất cao tầng chuyển sang thấp tầng và đất thấp tầng còn lại). Đối với khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, Công ty sẽ tái ký hợp đồng đã đến hạn với các doanh nghiệp đang thuê đất. Ngoài ra, BCI cũng có nguồn lợi nhuận thường xuyên từ cổ tức của BigC.

Trọng tâm của BCI trong năm nay sẽ là nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư, đưa vào kinh doanh Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, khu dân cư Corona City (11A), Khu Trung tâm Dân cư Tân Tạo (330 ha) và Khu dân cư Phong Phú 2. Đến năm 2018, công ty sẽ triển khai đầu tư xây dựng.

.

Trả lời cổ đông về kế hoạch mở rộng quỹ đất phía Tây Nam thành phố, bà Ngô Thị Mai Chi – Thành viên HĐQT BCI cho biết, trước mắt, Công ty chưa có kế hoạch mở rộng, thay vào đó là tập trung các dự án dở dang để hoàn thiện và đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, trong trường hợp có dự án tốt, tiềm năng thì công ty sẽ xem xét.

Năm 2016, BCI đạt 1.071 tỷ đồng doanh thu, tương đương tăng 155% so với kế hoạch năm 2016 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 31 tỷ đồng do trong năm Công ty thực hiện chuyển nhượng 2 dự án Cao ốc An Lạc Plaza (Western Dragon), Trung tâm Thương mại dịch vụ và Chung cư cao tầng tại địa chỉ 510 Kinh Dương Vương (Western Plaza) đã làm lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể so với kế hoạch 2016 (giảm 74%) và thực hiện năm 2015 (giảm 89%). Vì không đạt kế hoạch nên BCI sẽ không chia cổ tức năm 2016.

Tại Đại hội, cổ đông cũng thông qua việc đề cử ông Phạm Minh Nhựt sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ của BCI. Ông Nguyễn Đình Bảo (Phó TGĐ của Khang Điền - KDH) sẽ không còn tham gia HĐQT BCI từ ngày 17/03/2017.

Phan Hằng