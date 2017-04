Điểm tên những cổ phiếu đặt đích doanh thu tăng, lợi nhuận lùi

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa lập kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông với doanh thu thuần đạt 2.812 tỷ đồng, tăng mạnh 41% so với năm 2016, nhưng lợi nhuận sau thuế ở mức 244,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Công ty phát sinh thêm chi phí.

Trong năm 2017, HDG sẽ tập trung bán hàng, thu hồi vốn dự án Sư Vạn Hạnh, khu cao tầng quận 12, Biệt thự An Khánh - An Thượng, TP. HCM.

Bên cạnh đó, Công ty mẹ tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý tại các dự án đầu tư mới và đẩy mạnh cải tạo các chung cư cũ ở miền Bắc và Nam. Về lĩnh vực năng lượng, HDG sẽ tiếp tục triển khai dự án Nhạn Hạc theo tiến độ, phấn đấu phát điện vào quý II/2018, đồng thời dự kiến khởi công các hạng mục chính của dự án thủy điện Sông Tranh 4 vào mùa khô năm nay.

Trước đó, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD) cũng khiến cổ đông khá bất ngờ khi công bố doanh thu trong năm 2017 dự kiến sẽ đạt 5.900 tỷ đồng, tăng trưởng 25,5% so với năm 2016, nhưng lợi nhuận lại sụt giảm mạnh, chỉ đạt 157,7 tỷ đồng, giảm 28% và là mức thấp nhất trong 9 năm qua. Theo đó, chỉ số lợi nhuận trên vốn đầu tư cũng rơi từ 24,4% xuống còn 17,5% trong năm 2017.

Theo Ban lãnh đạo Công ty, trong năm 2017, PGD sẽ tiến hành bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực khí đô thị, bao gồm tư vấn lập dự án, vận hành hệ thống về khí cho các khu đô thị, khu công nghiệp, thiết kế lắp đặt các thiết bị khí, tư vấn chuyển giao công nghệ liên quan khí đô thị… Việc mở rộng ngành nghề kinh doanh dự kiến sẽ phát sinh thêm chi phí trong năm, kéo theo lợi nhuận sụt giảm.

Thực tế, lợi nhuận của doanh nghiệp không theo kịp doanh thu, thường xảy ra trong 2 trường hợp. Thứ nhất là do phát sinh thêm chi phí trong năm tài chính mới, thứ hai là do năm trước đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận đột biến. Đơn cử trường hợp của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS) khi dự kiến lợi nhuận năm nay giảm bởi năm 2016 có mức lãi tăng đột ngột.

Cụ thể, năm 2017, SAS đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.217 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016, trong khi lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 221 tỷ đồng, giảm 22% so với năm ngoái. Trong khi đó, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của SAS cho thấy, Công ty đạt 2.089 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 282,5 tỷ đồng, tăng 235% so với lợi nhuận năm 2015 và vượt 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Nguyên nhân lãi lớn năm 2016 là do SAS ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến hơn 110 tỷ đồng, lên 174 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty ghi nhận lãi chuyển nhượng vốn, đầu tư mua bán chứng khoán kinh doanh đến hơn 101 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng không đáng kể.

Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thường dựa vào một số chỉ tiêu chính, trong đó có doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở doanh số bán hàng, mà còn ở mức độ đa dạng và toàn diện trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, bên cạnh doanh thu và lợi nhuận, còn một số chỉ tiêu như tăng trưởng sản phẩm và dịch vụ, phát triển quy mô…Chưa kể, nhiều doanh nghiệp tăng trưởng mang tính chất mùa vụ hay lợi thế ngành.

Chẳng hạn, năm 2017, nếu như giá cao su tự nhiên tăng đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành cao su, thì lại gây bất lợi đối với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, điều này thể hiện ngay trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Báo cáo quý I/2017 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) mới đây cho thấy, Công ty ước đạt doanh thu 920 tỷ đồng, tăng 16,73% so với năm ngoái, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 88 tỷ đồng, giảm mạnh 20,3% so với năm 2016.

Theo DRC, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, trong khi khả năng điều chỉnh giá bán thấp, khiến tỷ suất lợi nhuận của Công ty đã bị ảnh hưởng. Đối với DRC, tỷ suất lợi nhuận giảm do chi phí đầu vào và chi phí khấu hao lớn.

Như vậy, việc so sánh giữa 2 con số thực hiện năm sau so với năm trước giúp nhà đầu tư đánh giá được sự tăng trưởng hay hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, với việc đặt kế hoạch lợi nhuận giảm, nhà đầu tư cần doanh nghiệp đưa lý do cụ thể, có căn cứ, cũng như đưa ra mức dự phòng hợp lý.

Hoàng Minh (Tinnhanhchungkhoan.vn)