Diễn biến các cổ phiếu cần quan tâm tuần qua: PNJ bật tăng gần 10%

Các công ty chứng khoán tiếp tục đón nhận một tuần khá thất bại khi hầu hết các cổ phiếu được khuyến nghị mua vào đều quay đầu giảm giá. Cùng Đầu tư nhìn lại nhận định về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* BSC khuyến nghị mua mạnh cổ phiếu MBB, VCBS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu CTG

Kết quả kinh doanh được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2017. BSC dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 3.654 tỷ đồng, tương đương EPS là 2.033 đồng/cp (đã trừ quỹ khen thưởng phúc lợi). Chúng tôi khuyến nghị mua mạnh cổ phiếu MBB và nâng giá mục tiêu 12 tháng tới lên 23.000 đồng/cp.

Trong khi đó, theo VCBS, BVPS forward 2017 là 16.736 đồng/cổ phiếu. Với giá đóng cửa 17.000 đồng, CTG đang được giao dịch với PB forward 2017 là 1,02 lần (khá thấp so với trung bình ngành 1,3). Tuy nhiên tăng trưởng đang chững lại do áp lực trích lập trái phiếu VAMC và hệ số CAR thấp. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với CTG.

Trái với khuyến nghị của 2 công ty chứng khoán trên, bộ đôi cổ phiếu ngân hàng MBB và VCB trong tuần qua biến động với những phiên tăng giảm và kết tuần đều giảm nhẹ.

Cụ thể, cổ phiếu MBB đón nhận 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá ngày 20/4. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MBB giảm 100 đồng/Cp (-0,66%) từ mức 15.200 đồng/Cp xuống 15.100 đồng/Cp.

Tương tự, cổ phiếu CTG cũng có 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá vào giữa tuần ngày 19/4. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CTG giảm 400 đồng/Cp (-2,29%) từ mức 17.500 đồng/Cp xuống 17.100 đồng/Cp.

* ACBS khuyến nghị mua cổ phiếu HPG

Bằng 3 phương pháp định giá FCFF, tỉ số PE và EV/EBITDA, chúng tôi ước tính giá trị nội tại của HPG là 40.794 đồng/cp. Tại giá đóng cửa ngày 14/04/17 là 30.900 đồng, chúng tôi kì vọng mức lợi suất tương đương 32% và đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu HPG.

Nhóm cổ phiếu bluechip đã đón nhận một tuần giao dịch thiếu tích cực, tác động lớn khiến thị trường trải qua những phiên giảm điểm. Trong đó, HPG cũng nằm trong xu hướng chung khi có tới 3 phiên giảm, 1 phiên tăng vào giữa tuần ngày 19.4 và 1 phiên đứng giá vào cuối tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HPG giảm 450 đồng/Cp (-1,46%) từ mức 30.900 đồng/Cp xuống 30.450 đồng/Cp. .

* MBS khuyến nghị mua cổ phiếu HDG, BVSC nhận định cơ hội đầu tư HDG ít rủi ro trong trung hạn

MBS đánh giá khả quan với triển vọng kinh doanh của HDG trong 5 năm tới. Danh mục dự án gối đầu của công ty tương đối dồi dào, có vị trí khá trung tâm tại các thành phố lớn và đều trong quá trình đang xây dựng hoặc đã hoàn thiện pháp lý, chuẩn bị khởi công. Với định giá NAV thận trọng khoảng 35.100 đồng/cổ phần, cao hơn 21% so với giá đóng cửa tại ngày 14/4, chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu HDG.

Còn theo BVSC, EPS 2017 của HDG dự kiến 3.069 đồng/cp, tương ứng PE là 10x, là chưa hấp dẫn trong ngắn hạn. Xét trung hạn, chúng tôi cho rằng HDG là cơ hội đầu tư ít rủi ro, do đó, nhà đầu tư xem xét khi giá cổ phiếu điều chỉnh để mua vào. Mục tiêu giá cổ phiếu HDG trong năm 2017 dự kiến 30 - 32.000 đồng/cp.

Với triển vọng trong tương lai khá tốt, HDG được nhận định là một cổ phiếu ít rủi ro và được khuyến nghị mua. Chính vì vậy, HDG đã đón nhận phiên giao dịch khởi sắc ngày 20/4, tuy nhiên, với những phiên giao dịch thiếu tích cực trước đó khiến cổ phiếu này kết tuần không đạt như mong đợi. Cụ thể, tổng cộng cả tuần, giá cổ phiếu HDG tăng nhẹ 100 đồng/Cp (+0,34%) từ mức 29.000 đồng/Cp lên 29.100 đồng/Cp.

* BSC khuyến nghị xem xét mua vào cổ phiếu PNJ

PNJ vừa thoát khỏi vùng vận động đi ngang trong một thời gian dài và đang trong xu hướng tăng trong ngắn hạn hướng về ngưỡng kháng cự lịch sử là 83.8, phiên tăng hôm nay có ý nghĩa khá lớn khi các chỉ báo xu hướng tích cực xác định xu hướng tăng, được hỗ trợ khá lớn nhờ vào thanh khoản bật tăng mạnh.

Vì vậy, khuyến nghị nhà đầu tư dài và trung hạn có thể xem xét tận dụng những nhịp điều chỉnh ở vùng giá hỗ trợ 74.5, giá kì vọng 90.

Cổ phiếu PNJ đã có tuần "tỏa sáng". Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Đầu tuần qua, PNJ đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2017 khả quan với lợi nhuận tăng gấp đôi cùng kỳ và đã hoàn thành 41% kế hoạch cả năm. Thông tin này đã tiếp sức giúp PNJ tăng vọt trong tuần qua. Với 1 phiên giảm vào đầu tuần ngày 17/4 và 4 phiên tăng sau đó, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PNJ tăng 7.600 đồng/Cp (+9,95%) từ mức 76.400 đồng/Cp lên 84.000 đồng/Cp. Tuy nhiên, so với mức giá kỳ vọng 90.000 đồng/CP, giá hiện tại của cổ phiếu PNJ còn thấp hơn 7,14%.

* MSI khuyến nghị mua cổ phiếu CSV

Theo phương pháp định giá so sánh theo P/E, giá trị hợp lý của cổ phiếu CSV là 39.130 đồng/cp, tiềm năng tăng trưởng so với thị giá hiện tại là 33,5%. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu CSV với giá mục tiêu là 39.130 đồng/cp cho mục tiêu trung và dài hạn.

Tuần qua, thị trường đã chứng kiến những phiên nổi sóng của nhóm cổ phiếu hóa chất và phân bón. Trong đó, CSV đã có 2 phiên tăng, trong đó phiên 19/4 tăng trần, tuy nhiên, 2 phiên điều chỉnh cuối tuần do lực bán gia tăng đã giảm thành quả có được của cổ phiếu này. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CSV tăng 1.050 đồng/Cp (+3,58%) từ mức 29.300 đồng/Cp lên 30.350 đồng/Cp.

* KIS khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu KDH

Chúng tôi định giá cổ phiếu KDH mức 27.200 đồng/cổ phần cuối 2017, dựa trên phương pháp đánh giá lại tài sản, mức giá trên có tăng 25% hơn so với mức đánh giá lần đầu chủ yếu do giá đất thị trường quận 9 có xu hướng tăng trong 2016, lợi nhuận kỳ vọng đạt 15% so với giá thị trường là 25.000 đồng Khuyến nghị tăng tỷ trọng.

Khuyến nghị của KIS khá chuẩn xác khi tuần qua, cổ phiếu KDH đón nhận 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu KDH tăng 500 đồng/Cp (+2,02%) từ mức 24.800 đồng/Cp lên 25.300 đồng/Cp.

* BSC khuyến nghị có thể mua cổ phiếu KSB ở vùng giá 42.000 đồng/CP

Cổ phiếu KSB thoát khỏi vùng vận động đi ngang trong một thời gian dài và đang trong xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn hướng về khu vực đỉnh 46, đà tăng gia được hỗ trợ bởi thanh khoản ổn định.

Vì vậy, khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn tận dụng nhịp điều chỉnh KSB, tham gia thêm ở những vùng giá hỗ trợ 42, Giá kỳ vọng 46, thực hiện cắt lỗ dưới mỗ 41.86.

Trái với nhận định của KIS khi cho rằng KSB đang trong xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn, tuần qua, cổ phiếu này đã biến động giằng co với những phiên tăng giảm. Cụ thể, với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu KSB đã giảm 1.800 đồng/Cp (-4,04%) từ mức 44.500 đồng/Cp xuống 42.700 đồng/Cp.

* MBS cân nhắc mua vào cổ phiếu VNG

Chúng tôi kỳ vọng sau khi tái cơ cấu và triển khai các dự án hiện tại, VNG sẽ đạt mức định giá tương đương với các công ty trong khu vực (+ 37%), tương đương mức giá 14.200 đ cổ phiếu. Những nhà đầu tư muốn nắm bắt xu thế tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam có thể cân nhắc đầu tư cổ phiếu ở mức giá hiện tại.

Trong tuần qua, dù có 1 phiên tăng trần vào ngày 19/4 nhưng đã không đủ sức giúp cổ phiếu VNG lấy lại thăng trước trước 3 phiên giảm khá sâu trong tuần. Tổng cộng cả tuần, giá cổ phiếu VNG giảm 650 đồng/Cp (-5,58%) từ mức 11.650 đồng/Cp xuống 11.000 đồng/Cp.



Thanh Thúy (Tinnhanhchungkhoan.vn)