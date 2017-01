Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung ứng điện dịp Tết

Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung ứng điện dịp Tết

Dự kiến công suất phụ tải cực đại toàn miền Trung và Tây Nguyên cao điểm đêm Giao thừa 2017 (ngày 27/01/2017) vào giờ cao điểm ước đạt 2.026 MW, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng trung bình khoảng 36,26 triệu kWh/ngày, giảm 16% so với ngày bình thường do phần lớn các phụ tải công nghiệp ngừng sản xuất.