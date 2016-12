Điều tra vụ hot girl Sam trình báo bị mất trộm tiền tỷ

Theo đó, chiều 22/12 hot gril Sam có viết trên facebook cá nhận dòng trạng thái, nói về việc nhà của cô vừa bị trộm.

Hot girl này viết: “Mất hết rồi. Tổn thất tài sản hơn 1 tỷ. Sao năm xui tháng hạn vẫn chưa hết. Tụi nó lục banh cái nhà. Phá 2 cái két sắt. Lôi cái két sắt từ phòng ra tới hành lang. Đột nhập ngang nhiên bằng cổng chính. Vô nhà còn mở toang cửa chính, cửa phụ, cửa kéo để ô tô... Tui sống sao đây trời..!!”.

Két sắt tại hiện trường. Ảnh: NVCC

Kèm theo status nói trên là nhiều hình ảnh được cho là hiện trường ngôi nhà, sau khi phát hiện vụ trộm. Đồng thời còn có hình ảnh cán bộ Công an làm việc tại địa điểm, được cho là nhà của hot girl trên.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai. Ảnh: NVCC

Hot girl Sam, tức Nguyễn Hà My

Theo đó, cán bộ Công an quận 7 có xác nhận là đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xác minh thông tin trình báo của Nguyễn Hà My (SN 1990, tức hot girl Sam) về việc nhà riêng bị trộm đột nhập trưa 22/12 lấy đi tiền tỷ. Bước đầu khi tiếp nhận thông tin, Công an có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và hiện đang điều tra, truy xét.

Được biết hot girl Sam là gương mặt khá nổi một thời trong giới hot teen. Cô từng làm người mẫu ảnh, tham gia đóng phim truyền hình và gần đây còn kinh doanh.