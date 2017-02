Doanh nghiệp FDI dấn bước tới thành công

Dù vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng năm 2016 được coi là năm thành công đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Báo Đầu tư xin giới thiệu một số CEO của các doanh nghiệp FDI và những thành quả họ đã đạt được trong năm 2016 cũng như định hướng phát triển trong năm 2017.

Ghi dấu ấn với sự khác biệt

Ông Marco Van Aggele, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Fusion Resorts

Năm 2006, Marco từ Hà Lan đặt chân đến Việt Nam khi nhận lời mời tham gia một dự án nghỉ dưỡng tại Bình Định. Thời điểm đó, Marco đang làm luận văn đại học và anh cho rằng, sang Việt Nam sẽ là một dịp tốt để anh hoàn thành luận văn về quản trị giao thoa văn hóa. Tuy nhiên, cũng như nhiều người nước ngoài khác, Marco không thể nghĩ đất nước nhỏ bé xinh đẹp này đã giữ chân anh cùng với gia đình nhỏ của anh ở lại kinh doanh và sinh sống cho đến tận hôm nay.

Năm 2010, sau quá trình lên ý tưởng thiết kế, xây dựng, Marco cùng các cộng sự hoàn tất dự án đầu tiên là Fusion Maia Đà Nẵng. Khu resort với 87 biệt thự đi vào hoạt động và trở thành khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại châu Á đã bao gồm spa trong giá phòng. Fusion Maia Đà Nẵng đạt nhiều giải thưởng quốc tế do các tạp chí du lịch uy tín bình chọn như Conde Nast, Top Hotels and Top luxury hotels in Vietnam by Tripadvisor Traveller’s Choice Awards 2015, Wellness Travel Awards năm 2016 ở hạng mục Best in Vietnam và Best for Yoga…

Sau đó, Marco tiếp tục cùng Tập đoàn Serenity Holding và các đối tác đầu tư, xây dựng Fusion Resort Nha Trang và đưa vào vận hành đầu năm 2015. Tới đây, Fusion Resort Phú Quốc sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 3/2017.

Khác với các khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng và vận hành tại Việt Nam mà phần lớn chú trọng về các hoạt động giải trí, Marco cho rằng, để thu hút được khách hàng, hệ thống khu nghỉ dưỡng của Fusion Resorts cần phải có các yếu tố khác biệt so với các khu nghỉ dưỡng thông thường. Fusion Resorts hướng du khách theo phong cách tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng khỏe mạnh với các hoạt động thay đổi thói quen sống hàng ngày, thực đơn phong phú và rất nhiều hoạt động lành mạnh cho sức khỏe như spa, yoga, taichi, thiền - đánh đúng vào khuynh hướng hiện nay.

Ngoài ra, dấu ấn của Fusion Resorts còn thể hiện ở dịch vụ tiếp cận, chăm sóc du khách theo phong cách chuyên nghiệp, thân thiện. Tại mỗi khu nghỉ, khách còn trải nghiệm không gian kiến trúc với “hơi thở địa phương”, được thiết kế đầy sáng tạo và khác biệt.

Nhìn về tương lai, với 6 khu nghỉ dưỡng và khách sạn hoạt động ở Việt Nam với thương hiệu Fusion Resorts and Fusion Suites, cùng với 7 dự án mới tại Đà Nẵng Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu, Fusion đang hướng đến chiến lược là thương hiệu nghỉ dưỡng dẫn đầu châu Á. Fusion Resorts đặt kế hoạch sẽ có hơn 30 khu nghỉ dưỡng và khách sạn mang tên Fusion Resort, Fusion Suites tại Việt Nam và Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia trong 5 năm tới.

Ấn tượng về tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp Việt

Ông Shivam Misra, Tổng giám đốc Diageo tại Việt Nam

Mới nhận cương vị người đứng đầu Diageo Việt Nam hơn 2 năm, nhưng ông Shivam Misra đã có được một năm kinh doanh đầy thành công tại thị trường Việt Nam. “Đây là nỗ lực của cả Tập đoàn, của những đồng nghiệp đang ngày đêm chung sức phát triển Diageo Việt Nam”, ông tự hào nói.

Gia nhập Diageo toàn cầu đã hơn 10 năm, trước khi đến Việt Nam, ông Shivam làm việc ở trụ sở của Diageo tại Ấn Độ, phụ trách mảng thương mại, bán hàng và sản xuất. Ngay từ những tuần đầu tiên đến Việt Nam, ông đã cảm nhận đất nước và con người nơi đây thân thiện như quê hương mình. “Tôi vẫn còn nhớ vào một trong những buổi sáng đầu tiên đến TP.HCM, tôi đã bị tắc đường. Mọi người đều hối hả đến công sở và bắt đầu một ngày làm việc. Điều này thật tuyệt! Nó cũng làm cho tôi phấn khích thêm với công việc của mình”, ông nói.

Sau đó, trong suốt quá trình làm việc tại Việt Nam, một trong những điều thật sự gây ấn tượng cho ông chính là tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ Việt Nam. “Tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ Việt Nam thật đáng ngưỡng mộ. Tôi nhận thấy thật khó để tìm thấy điều này ở những quốc gia khác”, ông nhận định.

Khi kinh doanh tại Việt Nam, Shivam nhìn thấy một thị trường đầy tiềm năng, với tốc độ phát triển GDP ổn định ở mức 6 - 7%, cùng với đội ngũ lao động trẻ, nhiệt tình và có kỹ năng cao trong công việc. Đặc biệt, tiềm năng này càng được xác nhận trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do và Chính phủ đang thực hiện cải cách kinh tế và đường hướng phát triển trong thời gian gần đây.

Diageo là tập đoàn kinh doanh thức uống thượng hạng có mặt tại hơn 180 quốc gia, đã gặt hái được nhiều thành công tại thị trường Việt Nam. Năm 2017, Diageo vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển với tinh thần “luôn dấn bước” để ngày càng mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Người Mỹ trầm lặng

Ông Peter Ryder, CEO của Indochina Capital

Trong số những doanh nhân Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau chiến tranh, Peter Ryder là nhà đầu tư nước ngoài có nhiều dự án phát triển bất động sản tại Việt Nam. Ông chia sẻ, giây phút đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, ông thực sự không biết phải kỳ vọng vào điều gì. Những hình ảnh thường trực trong tâm trí ông là cuộc chiến tranh trong quá khứ. Và chính bởi chưa hề biết gì về Việt Nam, ông quyết tâm tìm hiểu đất nước này và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại đây.

Cũng ngay từ những ngày đầu tiên đó, Peter đã nhận ra tiềm năng dồi dào của thị trường bất động sản Việt Nam. Và trong vòng hơn 20 năm qua, ông cùng các đồng nghiệp đã xây dựng, phát triển thành công một loạt dự án, đưa Indochina Capital trở thành nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam. Các dự án nổi bật có thể kể đến là Khu nghỉ dưỡng The Nam Hải, Six Senses Côn Đảo, Hyatt Regency Đà Nẵng, sân golf và khu biệt thự Montgomerie Links Vietnam, Furama Resort và công trình phức hợp Indochina Plaza Hanoi.

Không muốn nói nhiều về thành công của mình, nhưng Peter cũng công nhận rằng, năm 2016 là một năm gặt hái được nhiều thành công với Indochina Capital. Công ty đã hợp tác với Tập đoàn Kajima Development của Nhật Bản để phát triển và quản lý các bất động sản ở Việt Nam. Liên doanh ICC - Kajima sẽ tập trung trước tiên vào các dự án bất động sản nhà ở và khách sạn tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong năm 2017, Indochina Capital sẽ cùng với Vanguard Hotels, một tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển và quản lý các dự án khách sạn trung và cao cấp tại Đông Nam Á, đang thực hiện nhiều dự án tại thị trường Malaysia và Phillipines, cùng xây dựng và phát triển một hệ thống tương tự tại Việt Nam, bước đầu tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, sau đó sẽ mở rộng ra các thị trường khác trong nước.

Nhân vật bất động sản của năm

Ông Chen Lian Pang, Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam

Trò chuyện với phóng viên Báo Đầu tư, ông Chen Lian Pang bày tỏ niềm hạnh phúc vì CapitaLand Việt Nam đã có một năm kinh doanh khá thành công. Sau 22 năm có mặt ở Việt Nam, CapitaLand đã trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài thành công trong lĩnh vực bất động sản, với một hồ sơ đầu tư đồ sộ gồm 9 dự án và hơn 9.100 đơn vị nhà ở, trải dài trên 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam và hơn 4.600 căn hộ dịch vụ cho thuê tại 22 dự án.

Ông Chen Lian Pang đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng và bất động sản. Với các cống hiến của mình, trong năm 2016, ông Chen Lian Pang đã vinh dự nhận giải “Nhân vật bất động sản của năm” tại “Vietnam Property Awards 2016” của Property Report, một tạp chí hàng đầu tại châu Á về bất động sản, kiến trúc và nội thất cao cấp. Đây là giải thưởng duy nhất không thông qua quá trình xét duyệt của Ban giám khảo, mà được vinh danh cho cá nhân xuất sắc, dựa trên những thành quả đạt được một cách ngoạn mục tại thị trường bất động sản trong những năm vừa qua.

CapitaLand bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994. Những năm 2007, khi các dự án nhà ở đầu tiên của CapitaLand được bán ra, thị trường đang ở thời điểm khá tốt. Tuy nhiên, sau thời đó, thị trường đã chậm lại, rơi vào chu kỳ đi xuống vào năm 2011. “Đây là giai đoạn đầy thử thách đối với CapitaLand Việt Nam nói riêng và cả thị trường nói chung”, ông Chen Lian Pang nói trong một cuộc phỏng vấn riêng với Báo Đầu tư.

Tuy nhiên, đến năm 2014 và 2015, thị trường bất động sản Việt Nam đã phát triển tích cực. Đặc biệt, năm 2016, ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam. Nguồn cung đã cải thiện rất lớn và cùng với đó, cạnh tranh giữa các chủ đầu tư cũng ngày càng trở nên khốc liệt. “Chúng tôi bắt đầu nhận thấy một thị trường bất động sản phát triển tích cực tại Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây”, ông Chen Lian Pang nói.

Bích ngọc