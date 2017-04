Doanh nhân Nguyễn Nữ Song Hà: Người dẫn đường thực thụ

Giữa “ma trận” những thông tin thật ảo lẫn lộn của các ứng dụng tìm kiếm, đánh giá các địa điểm ăn uống, mua sắm, làm đẹp…, Maper.vn tự nhận mình là người dẫn đường thực thụ thông qua người thực, việc thực và thông tin thực.

Loại bỏ “xác sống”

Maper.vn là trang thông tin và ứng dụng trên nền tảng Android, iOS giúp người dùng tìm kiếm địa điểm và chương trình khuyến mãi ở các ngành hàng như quán ăn, quán nước, sức khỏe - làm đẹp, thời trang, mua sắm, du lịch giải trí, dịch vụ, công nghệ điện tử. Ra đời vào tháng 12/2016, đến nay, về cơ bản, Maper.vn đã hoàn thiện và đang từng bước cải tiến nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dùng.

Nhận diện những điểm yếu của các mô hình tương tự để không lặp lại khi xây dựng Maper.vn, chị Nguyễn Nữ Song Hà cùng 5 đồng sáng lập Maper.vn khẳng định, nền tảng này là nơi cung cấp thông tin, chứ không phải quảng cáo bán hàng cho các địa điểm. Đặc biệt, sau một năm hoạt động, nếu các đối tác không tự cập nhật thông tin hoặc không được người dùng sử dụng, thì Maper.vn sẽ loại khỏi hệ thống. Đây sẽ là yếu tố quyết định chất lượng nội dung, cũng như giảm số lượng “xác sống” trên hệ thống để người dùng không rơi vào một “rừng” thông tin ảo.

Doanh nhân Nguyễn Nữ Song Hà

“Chúng tôi vào thị trường khi đã có không ít tên tuổi lớn. Để sống sót và phát triển trong một môi trường cạnh tranh như vậy, Maper.vn chắc chắn phải có một hướng đi riêng. Bằng cách chọn lối đi ngách qua những điểm yếu mà mình khắc phục được từ các đối thủ khác, chúng tôi xây dựng Maper.vn theo từng bước dựa trên yêu cầu bền vững qua người thực, việc thực và thông tin thực”, CEO Maper.vn chia sẻ.

Chị Hà ví von, Maper.vn sẽ như “người dẫn đường” để khi cần tìm địa điểm, người dùng biết đâu là nơi nên đến. Từ đây, người dùng có thể tiện xem giá, đường đi có thuận tiện, bao nhiêu người đang sử dụng cửa hàng mà mình đang tìm hiểu, cũng như cách phản hồi của chủ cửa hàng khi có những đánh giá không tốt từ khách hàng mà không phải chuyển đến giao diện khác.

Ứng dụng 3 win

Khi truy cập Maper.vn, người dùng có thể tìm các cửa hàng trong phạm vi 3 km theo 8 danh mục: sức khỏe và làm đẹp, thời trang, ăn, uống, mua sắm, du lịch giải trí, công nghệ và điện tử, dịch vụ, mỗi danh mục có từ 7-13 nhóm nhỏ.

Chị Hà cho biết, Maper.vn mang đến “win” cho ba phía. Thứ nhất, với Maper.vn, dòng tiền đến từ hai nguồn: phí thường niên (phí duy trì tài sản) cho địa điểm với 33.000 đồng/tháng (trong khi các trang khác khoảng 5 triệu đồng/tháng) và thu thêm phí khi đối tác có chương trình khuyến mãi cần mua vị trí trên hệ thống (22.000 đồng/ngày).

Thêm 1.000 khách hàng mới mỗi tháng Dù chưa có lợi nhuận, nhưng Maper đã có doanh thu. Nếu theo đúng kế hoạch, thì cuối năm nay, Công ty sẽ đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi, với mức tăng 10.000 khách hàng, nghĩa là mỗi tháng sẽ có thêm 1.000 khách hàng mới. Tuy vẫn còn các thách thức đến từ mức độ nhận diện thương hiệu và sẽ còn một chặng đường dài để biết có thành công hay không, nhưng điều đó không làm CEO của Maper lo lắng và ngừng hy vọng sẽ khởi sắc trong tương lai.

Thứ hai, 1.400 đối tác hiện có của Maper.vn có thể cập nhật những thông tin (giờ đóng - mở cửa, chương trình khuyến mãi…) kèm 5-6 hình ảnh về quán. Đặc biệt, Maper.vn còn cung cấp website của cửa hàng mà khách hàng đang tìm kiếm, nghĩa là chia sẻ cơ hội cho khách hàng truy cập hệ thống riêng của địa điểm để họ quyết định có đến hay không. Maper.vn chỉ cung cấp thông tin khách quan, còn việc lựa chọn là quyền của khách hàng.

Thứ ba, với người dùng, liệu một thực khách có rảnh rỗi đến mức đánh giá nhiều lần cho một địa điểm, để rồi chẳng nhận được lợi ích gì. Do đó, ngoài việc tìm được thông tin, địa điểm phù hợp nhu cầu, với Maper.vn, người dùng còn được tích lũy điểm thưởng qua mỗi lần đánh giá. Điểm thưởng này sẽ được quy đổi thành những phần quà có giá trị. Điểm khác biệt ở Maper.vn là chỉ cho phép người dùng trải nghiệm tại quán mới có quyền đánh giá. Nghĩa là, Maper.vn đi theo hướng sinh động, nhưng chân thực và không cần đội ngũ đánh giá ảo như một số trang khác.

Nói thẳng để thật hiểu nhau

Khi được hỏi vì sao chọn lĩnh vực này để khởi nghiệp lần thứ hai, chị Hà cho biết, chị và bạn bè thường xuyên gặp tình trạng muốn đi ăn, đi mua sắm nhưng phải tìm kiếm thông tin qua quá nhiều website và có khi đến nơi mới phát hiện quán đã ngưng hoạt động. Do đó, chị cùng 5 đồng sáng lập khác thành lập Maper.vn hướng đến mục tiêu “All in one, easy search, easy found” (tạm dịch: tất cả trong một, dễ tìm, dễ thấy).

Khi bắt đầu với Maper.vn, hai con tôi đều vẫn trong độ tuổi ‘còn nghe lời cha mẹ’, nên tôi có nhiều thời gian cho công việc. Nếu 3 năm nữa tôi mới khởi nghiệp, thì có lẽ không kịp, một phần vì đó là thời điểm phải ở gần và lắng nghe các con nhiều hơn.

Chị Hà tin rằng, bất kỳ thành công nào cũng cần đến “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Maper.vn đang chứng minh mình sở hữu phần nào các yếu tố này. Theo số liệu từ Google, hiện có 52% người Việt Nam sử dụng Internet. Đến năm 2020, Việt Nam sẽ là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á với 8/10 người sử dụng điện thoại di động. Và 70% người tiêu dùng sử dụng một công cụ để tìm kiếm thông tin trước khi quyết định đi mua sắm, vui chơi hoặc ăn uống. Vì vậy, Maper.vn phải chạy đà từ bây giờ để dần quen với khách hàng.

Khi đến với Maper.vn, chị Hà phải tự học hỏi nhiều, vì thế sách đã trở thành “giáo sư” tốt nhất của chị. “Tôi cũng phải tham gia rất nhiều hội thảo khởi nghiệp để tìm ra điểm nào phù hợp với mô hình của mình. Dù không học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng hiện nay, chỉ cần nhìn vào hệ thống đang chạy là tôi có thể chỉ ra cho nhân viên rằng, bạn ấy đang sai ở công đoạn nào”, chị Hà nói.

Hiện Maper.vn có 6 đồng sáng lập và chị Hà là 1 trong 3 thành viên nữ của nhóm. Tuy nhiên, chị làm việc toàn thời gian và điều hành mọi việc tại Maper.vn, còn các thành viên khác sẽ tham gia ý kiến, phản biện cũng như hỗ trợ về công nghệ. Với phương châm “nói thẳng, nói thật để thật hiểu nhau” trong các buổi họp tranh luận, các thành viên thường có sự đồng thuận cao và tin tưởng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, chị Hà chia sẻ thêm: “Tôi rất thích quan điểm rằng, thành tựu nhất trong cuộc đời mỗi người sếp không phải vị trí công việc, mà là cách họ trả lời cho nhân viên mình một cách nhanh nhất. Nghĩa là họ phải vận dụng tất cả kiến thức, kinh nghiệm mình có kèm theo sự tôn trọng đối với người đang trao đổi. Đó sẽ là chìa khóa để tạo nên sự thấu hiểu và bền vững trong bất kỳ mối quan hệ nào”.

Hồng Phúc