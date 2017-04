Doanh thu đầu năm 2017 của MobiFone bất ngờ tăng mạnh

MobiFone cho biết, kết quả doanh thu 3 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng mạnh với con số đạt 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất là viễn thông và đa dịch vụ.

Đại diện MobiFone cho biết, kết quả doanh thu 3 tháng đầu năm 2017 của nhà mạng này đã đạt con số khá khả quan.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016. Ảnh: Việt Hải

Thông thường 3 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng sẽ không mạnh như những quý cuối năm. Thế nhưng, 3 tháng đầu năm, doanh thu của MobiFone tăng trưởng mạnh với con số tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là con số tăng trưởng mạnh nhất trong những năm gần đây. Trong đó, lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất là viễn thông và đa dịch vụ, tài chính, phân phối bán lẻ… Nếu so với cùng kỳ năm 2016, thì các lĩnh vực như viễn thông tăng 5%, lĩnh vực phân phối bán lẻ tăng 14,3%, lĩnh vực truyền hình tăng 28,8%, lĩnh vực đa dịch vụ tăng 47,3%. Đại diện MobiFone còn cho biết, thuê bao phát triển mới trong 3 tháng đầu năm cũng tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2016, doanh thu toàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone đạt 38.439 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế năm 2016 ước đạt: 5.204 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 4.593 tỷ đồng.

Hiện MobiFone có hơn 4.000 cán bộ nhân viên. Như vậy, mỗi người MobiFone đang đóng góp cho ngân sách nhà nước là trên 1 tỷ đồng/người/năm. Đây là con số khá cao nếu so với các doanh nghiệp khác. Nếu tính trên tổng doanh thu năm 2016, năng suất lao động bình quân của nhân viên MobiFone là 9,6 tỷ đồng/người/năm. Với con số này, MobiFone cũng là doanh nghiệp có năng suất bình quân cao nhất hiện nay.

Danh sách và thứ hạng của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng BP500 được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính bao gồm: hoạt động kinh doanh tốt và hiệu quả, khả năng tạo việc làm cho xã hội và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và cộng đồng. Hôm nay 12/4, MobiFone sẽ được vinh danh tại Bảng xếp hạng BP500 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giáViệt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố. Bảng xếp hạng BP500 – 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng năm 2017 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc, thịnh vượng và có tiềm năng đóng góp to lớn cho sự thịnh vượng của đất nước và người dân.Danh sách và thứ hạng của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng BP500 được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính bao gồm: hoạt động kinh doanh tốt và hiệu quả, khả năng tạo việc làm cho xã hội và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Mới đây, ngày 8/4/2017, MobiFone đã được trao Giải thưởng Top dẫn đầu Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2016. "Thương hiệu mạnh Việt Nam" là một giải thưởng uy tín trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp thực hiện từ năm 2003. Với bề dày 15 năm tổ chức, giải thưởng thu hút sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp cả nước.

Để đạt được giải thưởng này, MobiFone đã được người tiêu dùng và các chuyên gia kinh tế hàng đầu đánh giá thông qua 7 tiêu chí như: bảo vệ thương hiệu, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, nguồn nhân lực, năng lực đổi mới và tính bền vững, ổn định của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thu hút được nhiều bình chọn, đánh giá cao nhất sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn để trao giải. Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam” năm 2016 được trao cho MobiFone ghi nhận những nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu của một trong những nhà mạng uy tín hàng đầu Việt Nam.n

