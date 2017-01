Đông Bắc Á tiếp tục là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam năm 2017

Khu vực Đông Bắc Á sẽ vẫn là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam năm 2017.

Khách Trung Quốc thích được trải nghiệm du lịch biển đảo và nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Thị trường này cũng đang được ngành du lịch ưu tiên xúc tiến.

So với cùng kỳ năm trước, năm 2016 hầu hết các thị trường khách quốc tế của Việt Nam đều tăng trong đó: Hồng Kông tăng 67,5%; Trung Quốc tăng 51,4%; tiếp đến là Hàn Quốc tăng 38,7; New Zealand tăng 33,3%, Tây Ban Nha tăng 29,0%; Nga tăng 28,1%; Italy tăng 27,2%; Thái Lan tăng 24,4%; Hà Lan tăng 22,2%; Lào tăng 20,2%…. Chỉ có thị trường khách du lịch Campuchia giảm 6,7%.

Đáng chú ý là nhóm thị trường Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc, Hồng Kông, Đài Loan đạt 5.523.237 lượt, chiếm 55,16% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam và cũng là nhóm có hai quốc gia đạt trên một triệu khách đến Việt Nam năm 2016 là Trung Quốc (2,7 triệu lượt) và Hàn Quốc (1,5 triệu lượt).

Phân tích thị trường khách du lịch trọng điểm của Việt Nam năm 2017, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam khẳng định, năm 2017, Đông Bắc Á vẫn còn dư địa phát triển rất lớn.

Ông Tuấn nhấn mạnh thêm, Trung Quốc tiếp tục vẫn là thị trường Việt Nam ưu tiên xúc tiến năm tới.

Theo ông Tuấn, Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Với số lượng khách đi du lịch nước ngoài năm 2015 đạt gần 130 triệu lượt người, Trung Quốc đang trở thành thị trường cần quan tâm số 1 của các quốc gia muốn phát triển kinh tế du lịch trên thế giới.

Hiện nay, các điểm đến Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Mũi Né và Phú Quốc của Việt Nam đang đặc biệt thu hút khách du lịch Trung Quốc, các điểm đến này có khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực về thu hút thị trường khách Trung Quốc ở phân khúc du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng.

Cùng với các chuyến bay thuê chuyến của Vietnam Airlines, Vietjet Air từ các thành phố của Trung Quốc đến Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt và Phú Quốc, thị trường đang chứng kiến sự tham gia tích cực của một số hãng hàng không Trung Quốc như Hàng không Phương Nam, hàng không Hải Nam nên những năm tới, trao đổi du lịch giữa hai bên được dự báo sẽ hết sức sôi động.

Để đón đầu thị trường khách từ Trung Quốc sang Việt Nam năm 2017, từ 18 – 23/12/2016, Tổng cục Du lịch cũng đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tới 3 thành phố của Trung Quốc là Hô Hòa (thủ phủ của Khu tự trị Nội Mông Cổ), Thạch Gia Trang (thủ phủ tỉnh Hà Bắc) và Thái Nguyên (thủ phủ tỉnh Sơn Tây).

Đây được xem là 3 thành phố công nghiệp có dân số đông nhưng có mùa đông lạnh, kéo dài, không khí ô nhiễm và không có biển. Cùng với đó, từ tháng 1/2017, một số công ty du lịch sẽ tổ chức thuê bao máy bay bắt đầu bay từ Hô Hòa, Thạch Gia Trang và Thái Nguyên đến Nha Trang, Đà Nẵng là những yếu tố thuận lợi cho du khách lựa chọn Việt Nam là điểm đến mới.

Ngoài ra, ở các thị trường khác như Malaysia, Nga, Mỹ cũng được dự báo tiếp tục là những thị trường có lượng khách cao đến Việt Nam năm 2017.

Dự báo này dựa trên kết quả phân tích lượng khách du lịch các khu vực tới Việt Nam năm 2016.

Cụ thể, nhóm thị trường các nước Asean gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaisia, Philipin, Singapo đạt 1.461.172 lượt chiếm 14,59% tổng lượt khách quốc tế đến. Trong đó cao nhất là Malaysia đạt 407.574 lượt khách.

Nhóm thị trường các nước châu Âu ước đạt 1.445.029 lượt khách, chiếm 14,43% tổng lượt khách đến Việt Nam năm 2016. Trong đó, nước đến nhiều nhất là Nga với 443.987 lượt.

Nhóm thị trường Mỹ và châu đại dương gồm Mỹ, Canada, Úc, Niuzilan ước đạt 1.038.839 lượt, chiếm 10,38% tổng số khách đến Việt Nam năm 2016. Trong đó nước đến nhiều nhất là Mỹ với 552.644 lượt.

Nhóm các thị trường khác ước đạt 544.458 lượt, chiếm 5,44% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016.

Ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt 10.012.735 lượt khách, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không là 8.260.623 lượt người, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2015; khách đến bằng phương tiện đường biển là 284.855 lượt người, tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2015; khách đến bằng phương tiện đường bộ là 1.467.257 lượt người, giảm 2,3 so với cùng kỳ năm 2015.

Hải Hà