Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM: 500 công nhân đón giao thừa tại công trường, thi công xuyên Tết

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group), chủ đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biển đổi khí hậu giai đoạn 1 cho biết, đơn vị sẽ triển khai thi công xuyên suốt các hạng mục của dự án các ngày Tết nguyên đán để đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch triển khai, trong khoảng thời gian đón Tết bắt đầu từ 20h00 đêm 30 Tết (nhằm ngày 27/01/2017) cho đến sáng mồng 1 Tết (tức ngày 28/01/2017), công trường sẽ ngừng các công tác thi công và công nhân sẽ cùng đón Tết tại các công trường dự án. Ngoài khoảng thời gian trên, công trường sẽ vẫn tiếp tục được thi công 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng giám đốc Trungnam Group cho biết: “Dự án giải quyết Ngập khu vực TP.HCM là một dự án quan trọng và cấp thiết cần sớm hoàn thành để đưa vào phục vụ cho hơn 6 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn. Việc thực hiện thi công xuyên Tết, ngoài mục đích đảm bảo tiến độ dự án, mặt khác cũng nhằm giữ nhịp độ thi công, tránh trường hợp dự án bị trì hoãn do các vấn đề phát sinh khi nghỉ Lễ”.

500 anh em kỹ sư và công nhân sẽ thực hiện thi công xuyên tết dự án chống ngập 10.000 tỷ để đảm bảo tiến độ. Ảnh Gia Huy

Đảm bảo cho điều này, phía doanh nghiệp dự án công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (Trungnam BT 1547) – thành viên thuộc Trungnam Group – đã cùng các đơn vị thi công và nhà thầu cam kết đảm bảo nguồn nhân lực, tài lực và vật tư để công tác thi công được tiến hành đúng kế hoạch. Trong đó, nguồn nhân lực cho công tác thi công đã được đảm bảo là hơn 500 anh em kỹ sư và công nhân.

Các công nhân sẽ đón tết tại công trình và được tiếp đón Tất Niên tại các công trường thuộc khu vực dự án. Đồng thời luân phiên cho các công nhân kỹ sư về quê đón Tết, Công ty trả phụ cấp lương và thưởng Tết cho toàn bộ nhân lực cam kết thực hiện xuyên Tết cùng doanh nghiệp dự án ước, tính hơn 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, khu vực phòng họp và tiếp khách tại các công trường dự án đã được trang trí các chậu mai nhỏ xinh nhằm mang không khí Tết đến cho các anh em công nhân và kỹ sư.

Việc hỗ trợ các kỹ sư và công nhân được đón Tết tại công trường dự án giải quyết ngập của TP.HCM là động thái tích cực từ phía Chủ đầu tư Trungnam Group với mục đích không chỉ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhưng đồng thời mong muốn tạo cho công nhân và kỹ sư bầu không khí thi công tự nguyện, sôi nổi, an toàn và hiệu quả.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1" được khởi công tháng 6.2016, theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với số tiền đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Đây là dự án đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM bởi sẽ góp phần giải quyết tình hình ngập úng do triều kéo dài trong nhiều năm qua. Tiến độ dự án được chủ đầu tư dự kiến thực hiện trong vòng 36 tháng (từ năm 2016 – 2018). Vùng dự án được giới hạn bởi: phía Bắc giáp với rạch Tra; phía Nam giáp tỉnh Long An; phía Tây giáp kênh An Hạ; phía Đông giáp sông Sài Gòn và Nhà Bè; thuộc địa bàn các quận huyện: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Thạnh, Hóc Môn. Theo đó, dự án sẽ xây dựng 6 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định có bề rộng 40- 160m; xây dựng 1 trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12m³/s, 1 trạm bơm 24m³/s tại cống Tân Thuận, 1 trạm bơm 18m³/s tại cống Phú Định…

Gia Huy