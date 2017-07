Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa mát, Trung Bộ nắng 36 độ C

Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc Bộ có mưa rào ngắt quãng cho hầu khắp các tỉnh, thành phố,

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tính từ 19 giờ ngày 10/7 đến 1 giờ ngày 11/7, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Mộc Châu (Sơn La) 36mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 41mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 49mm, Hưng Yên 42mm, Hà Nam 36mm…

Ngày 11/7, Bắc Bộ chịu tác động của rãnh thấp, mây ẩm tích tụ sẽ tiếp tục gây mưa rào ngắt quãng cho hầu khắp các tỉnh, thành phố. Đến chiều tối và đêm 11/7 có nơi mưa vừa, vùng núi có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 31 độ C.

Ở Trung Bộ, Thanh Hóa có mưa, từ thành phố Vinh trở vào đều chuyển nắng nhiều. Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận dao động quanh mức 33-34 độ C. Nóng vào buổi trưa, chiều tối có mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột 28-30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ 33-34 độ C. Đến đầu giờ chiều, cả 2 khu vực có thể chuyển mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to đi kèm tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 11/7, khu vực Giữa và Nam biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10km.

Minh Nguyệt