Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, Nam Bộ nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng nay (13/4) dưới tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ một số nơi tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã giảm xuống mức thấp khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C.