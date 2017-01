Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội ấm lên, trời tạnh ráo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 3/1, thời tiết các tỉnh thành trên cả nước có xu hướng tốt hơn.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với các tỉnh phía Bắc, khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội sáng sớm trời rét nhẹ, trưa trời nắng, nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C so với ngày hôm qua, ở mức 24-26 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, nhiệt độ 23-24 độ C, hầu khắp các khu vực trời tạnh ráo, riêng thành phố Điện Biên Phủ có lúc có mưa.

Các tỉnh Trung Bộ mưa còn rải rác từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhưng lượng mưa nhỏ. Nhiệt độ các tỉnh, thành phía Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế 22-24 độ C. Từ Quy Nhơn đến Phan Thiết ngày nắng, nhiệt độ cao từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên trời có nắng dịu, không khí thoáng mát cả ngày. Nhiệt độ tại các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột không vượt quá 29 độ C, riêng thành phố Đà Lạt trời lạnh khi nền nhiệt chỉ ở mức 22 độ C. Nam Bộ sáng trời dịu mát, trưa ít mây nên nắng lên nhanh kéo mức nhiệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa lên mức 33-34 độ C. Các khu vực còn lại nhiệt độ không vượt quá 32 độ C.

Trên biển, huyện đảo Trường Sa gió cấp 4-5, trời có mưa rào rải rác, có nơi mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4-10km. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió cấp 5. Vùng biển quanh các đảo Phú Quốc, Thổ Chu trời có mưa vài nơi, gió ổn định cấp 4.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)