Dự báo thời tiết hôm nay: Hai miền Bắc - Nam nắng ấm, Trung Trung Bộ có mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2017 (25/1), hai miền Bắc, Nam không mưa, nắng ấm, miền Trung mưa diện rộng từ Quảng Trị đến Phú Yên.

Không khí Tết tràn ngập trên mọi nẻo đường. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ở các tỉnh miền Bắc, sáng sớm nhiều mây, trời rét khi nhiệt độ chỉ ở khoảng 14 độ C. Trưa chiều nắng lên, mây tan, nhiệt độ tăng nhanh.

Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn nhiệt cao nhất 21-23 độ C. Một số nơi ở phía Tây nhiệt cao hơn 1 độ C.

Không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao gây mưa diện rộng ở miền Trung từ Quảng Trị đến Phú Yên, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ từ Nghệ An đến Huế không vượt quá 22 độ C, trời rét.

Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn 24-25 độ C. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận 27-29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ chuẩn bị đón Tết trong tiết trời nắng dịu, không khí dễ chịu khi nhiệt độ ở Playku, Buôn Ma Thuột không vượt quá 28 độ C, riêng Đà Lạt không vượt quá 21 độ C.

Các Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vũng Tàu có lúc có mưa vào buổi tối, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Trên biển, không khí dồn xuống khiến Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, huyện đảo Hoàng Sa có gió cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa dông, cảnh báo các hiện tượng lốc xoáy và gió giật. Vùng biển quanh các đảo Phú Quốc, Thổ Chu trời có mưa rải rác, gió cấp 4-5.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Ngãi đến Cà Mau tiếp tục duy trì gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)