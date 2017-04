Dự báo thời tiết hôm nay: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 14/3, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng dần do khối không khí lạnh suy yếu, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao hơn so với ngày hôm qua từ 1-2 độ C.