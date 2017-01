Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc và miền Nam nắng ráo, miền Trung có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24/1, các tỉnh phía miền Bắc và miền Nam nắng ráo, các tỉnh miền Trung có mưa to.

Cần lưu ý là thời tiết các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao khiến mưa tiếp diễn, tập trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Đến đêm nay, mưa mở rộng và cường độ mưa tăng lên, từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế 19-22 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt cao hơn, từ 24-30 độ C. Đợt mưa ở miền Trung dự báo kéo dài đến 26/1 với lượng mưa cả đợt 50-100mm. Mưa lớn khiến đường trơn trượt, các phương tiện lưu thông trên đường cần chú ý giảm tốc độ, tránh các tai nạn giao thông đáng tiếc trong những ngày cận Tết.

Ở phía Bắc, sáng và đêm nhiều mây nên trời rét. Trưa chiều nắng lên, không khí được sưởi ấm, nhiệt tăng. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Sơn La trong khoảng 21-23 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chung thời tiết nắng ráo. Gió Đông đưa ẩm vào đất liền khiến các tỉnh Nam Bộ có lúc có mây, có lúc nắng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố Vũng Tàu, Cà Mau, Cần Thơ nhiệt độ phổ biến 31-33 độ C, chiều tối có thể có mưa diện hẹp, lượng nhỏ. Tây Nguyên mây mỏng, nắng liên tục hơn. Nhiệt độ tại Playku, Buôn Ma Thuột nhiệt cao nhất 25-26 độ C, riêng thành phố Đà Lạt chỉ ở mức 22 độ C.

Trên biển, trong ngày và đêm 24/1, vùng biển Nam Biển Đông, huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

Chiều tối nay, Vịnh Bắc Bộ gió Đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm nay, gió Đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3m.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)