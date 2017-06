Dự báo thời tiết hôm nay: Mưa dông tiếp diễn, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, đêm qua Bắc bộ tiếp tục xuất hiện những cơn mưa, riêng các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to phổ biến từ 50-70mm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Dự báo tình trạng mưa dông này sẽ còn tiếp tục duy trì trong hôm nay (29/6) và ngày mai (30/6), phần lớn mưa tập trung tại các tỉnh như: Lục Yên (Yên Bái) 42mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 42mm, Sơn Tây (Hà Nội) 56mm…

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nên từ hôm nay cho đến 30/6 sẽ có một đợt lũ nhỏ trên sông Hồng và sông Thái Bình với biên độ lũ từ 2-4 m trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông chính ở mức báo động 1, riêng hạ lưu sông Lô, sông Thao tại trạm Yên Bái ở mức báo động 1.

Khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội mưa dông xảy ra ít hơn, chủ yếu tập trung về chiều và đêm, ban ngày vẫn có nắng ráo gián đoạn, nên nhiệt độ cao hơn so với các tỉnh miền núi, nhiệt độ từ 30-33 độ C.

Khu vực miền Trung, mưa rào xuất hiện về chiều tối, ngày có nắng nhiệt độ từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên chiều tối có mưa dông cục bộ, có điểm mưa vừa mưa to, đề phòng dông sét và gió giật mạnh.

Dự báo đêm ngày 29/6: Phía Tây Bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá - Thừa Thiên-Huế Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam bộ Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)