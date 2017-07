Dự báo thời tiết hôm nay: Mưa giảm tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 14/7, vùng mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông cho trung tâm của Thủ đô Hà Nội và các quận, huyện khác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Trong ngày 14/7, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Phía Tây Bắc Bộ tập trung mưa từng lúc trong ngày. Nhiệt độ tại các thành phố Điện Biên Phủ, Sơn La 30-31 độ C. Đông Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ tại Ninh Bình, Hà Nội, Lạng Sơn 33-34 độ C, trời khá oi nóng.

Ở miền Trung, do mưa từ đêm 13 nên sang ngày 14/7, trời không quá nóng. Từ Vinh đến Huế nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ C. Chiều tối và đêm 14/7, gió Tây Nam mạnh lên gây mưa rải rác cho khu vực miền Trung, đề phòng gió giật và sấm sét trong cơn dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 14/7 tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Trên biển, vùng áp thấp đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Nam Đông Nam, tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Thổ Chu, Phú Quốc và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)