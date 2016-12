Dự báo thời tiết tuần này: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, khu vực Nam Trung Bộ vẫn còn mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 7 ngày tới (19-23/12), các tỉnh Bắc Bộ rét về đêm và sáng, ngày phổ biến không mưa, có nắng; các tỉnh Nam Trung Bộ còn mưa lũ.

(Ảnh minh họa: Luc Hương Thu/TTXVN)

Trong tuần, phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên/Huế hai ngày đầu (19/20) đêm và sáng nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 2/3. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Ngày 21/22 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 2/3. Ngày 23 đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2, cấp 3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 19/20 nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông bắc cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông.

Ngày 21/22, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 23 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên ngày 19/20, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 21/23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nam Bộ cả tuần phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày đầu tuần (19/12), Bắc Bộ sáng nhiều sương mù, ngày trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất tại Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La khoảng 22/25 độ C.

Ở miền Trung, Nam Trung Bộ phổ biến còn mưa nhưng lượng không lớn, lũ trên các sông đang tiếp tục xuống. Trong ngày 19/12, lũ trên sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 7,5m, trên báo động 2 là 0,5m. Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bình Định; các tỉnh từ Thừa Thiên/Huế đến Quảng Ngãi, Phú Yên giảm dần.

Tây Nguyên có mưa rào rải rác, nhiệt độ tại các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột 24/25 độ C, riêng Thành phố Đà Lạt 19 độ C. Các tỉnh Nam Bộ ngày nhiều mây đan xen nắng nhẹ, không mưa. Mưa nhỏ chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối. Nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác trong khoảng 29/30 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4/7 độ vĩ Bắc. Vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2/3m.

Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, đảo Phú Quốc, Thổ Chu trời có nắng, gió cấp 3/4, biển êm. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa trời nắng, gió Đông bắc cấp 4/5.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)