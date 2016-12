Dừng xây dựng dự thảo nghị định về kinh doanh trò chơi có thưởng tại sân bay quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý tạm dừng triển khai xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại sân bay quốc tế.

ACV từng đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải giao Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng là các máy giật xèng dành cho người nước ngoài tại khu cách ga đi các sân bay quốc tế

Quyết định tạm dừng xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại sân bay quốc tế (dự thảo Nghị định) của Thủ tướng Chính phủ dựa trên đề xuất của Bộ Tài chính.

Việc xây dựng dự thảo Nghị định sẽ được xem xét trên cơ sở tổng kết, đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Trước đó, vào tháng /7/2015, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 9183/BGTVT-QLDN trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại khu vực cách ly ga đi sân bay quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tại cuộc họp thường trực Chính phủ tháng 11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính bổ sung nội dung nêu trên vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Nghị định số 86/2013/NĐ-CP), trình Chính phủ xem xét, quyết định…”.

Vào cuối tháng 5/2016, Bộ Tài chính đã có quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại sân bay quốc tế, với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Giao thông - Vận tải; Cục An ninh tài chính, tiền tệ (Tổng cục An ninh, Bộ Công an); Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)…

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – đơn vị đề xuất việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại khu vực cách ly ga đi một số cảng hàng không quốc tế, việc đặt các máy giật xèng sẽ kích thích khách quốc tế tiêu dùng, tăng thu cho ngân sách nhà nước và giúp có thêm nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp sân bay, cũng như xây dựng các sân bay mới. Nhận định này là có cơ sở, bởi theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, tổng khách quốc tế qua lại các cảng hàng không tại Việt Nam năm 2016 có thể đạt 20,9 triệu lượt khách, tăng 15,9% so với năm ngoái, tập trung phần lớn tại các sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Lãnh đạo ACV cho biết, vị trí đặt các máy trò chơi điện tử có thưởng nằm trong khu vực hoàn toàn cách biệt và trước khi tiếp cận khu vực đặt máy, hành khách nước ngoài phải trải qua 3 lớp kiểm tra hộ chiếu nghiêm ngặt bởi an ninh hàng không, hải quan, công an cửa khẩu.

Anh Minh