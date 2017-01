EVN “mở cửa” các nhà máy nhiệt điện than để dân giám sát

Định kỳ hàng tháng chính quyền và người dân địa phương nơi có nhà máy nhiệt điện than trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có một ngày để thăm quan, giám sát công tác bảo vệ môi trường thực tế.

Ông Nguyễn Hữu Phiên, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết, không chỉ mở cửa cố định vào thứ 4 của tuần đầu tiên hàng tháng, Công ty luôn sẵn sàng đón tiếp tất cả các đoàn khách có nhu cầu thăm quan, tìm hiểu. Thời gian qua, Công ty cũng chủ động tổ chức 3 đợt thăm quan thực tế cho nhân dân các xã Dân Thành, Đông Hải và Trường Long Hòa, là những xã tiếp giáp Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 tại Trà Vinh đã mở cửa định kỳ cho người dân vào giám sát

Một “bảo tàng thu nhỏ” cũng được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thành lập và đưa vào hoạt động từ tháng 11/2016, cung cấp thông tin tổng thể về Nhà máy với hệ thống dữ liệu ảnh, sơ đồ, biểu đồ và các hiện vật.

Người dân và các bên sẽ trực tiếp quan sát các thông số quan trắc môi trường hiển thị trên màn hình giám sát online, được xem trình chiếu video giới thiệu cách sản xuất điện trong nhà máy nhiệt điện than để hiểu thêm về quy trình nghiêm ngặt trong vận hành và sản xuất của Nhà máy.

Đến tức ấp Định An, xã Đông Hải, ông Đào Văn Là cho biết, khi nhà máy đi vào vận hành, bà con rất băn khoăn về vấn đề môi trường bởi không biết sẽ tác động ra sao. Bởi vậy, việc Nhà máy mở cửa để người dân tận mắt quan sát, chứng kiến quy trình vận hành tại bãi xỉ, công tác vận hành hệ thống tiếp nhận than, xử lý tro bay, khói thải, nước thải khiến bà con an lòng hơn.

Cùng với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, hơn 1 tháng qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) cũng đã đón tiếp hơn 10 đoàn khách đến từ các cơ quan chức năng và đặc biệt là người dân địa phương tới tham quan thực tế.

Bà Nguyễn Thị Liên, người dân xóm 7, xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) vốn dĩ rất lo lắng với việc phải sống “sát nách” Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân mà “không biết ở trong đó người ta đang làm gì, có nguy hiểm không”. Tuy nhiên sau chuyến thực tế “mắt thấy, tay sờ” đã yên tâm hơn nhiều vì “họ đã làm đúng cam kết với dân là không gây nguy hại đến môi trường”.

Người dân xã Vĩnh Tân thực tế tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Cùng với việc chủ động mở cửa, các nhà máy nhiệt điện này cũng thực hiện nghiêm túc việc báo cáo thông số môi trường đến chính quyền địa phương, như kết nối truyền dữ liệu online 24/24h thông số phát thải của Nhà máy đến Sở Công thương, Sở Tài nguyên – Môi trường của tỉnh; đối với bãi thải xỉ được lắp đặt hệ thống camera để các cơ quan quản lý dễ dàng truy cập quan sát trên điện thoại có kết nối internet.

Để thông tin thường xuyên cập nhật đến người dân, các công ty nhiệt điện đã thực hiện phát bản tin về môi trường hằng tuần trên hệ thống thông tin đại chúng tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân cho biết, rất vui mừng vì Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương và nhân dân. Việc công khai thông tin, minh bạch trong hoạt động sản xuất vận hành của Nhà máy sẽ giúp người dân yên tâm và hoàn toàn tin tưởng, đặc biệt là hiện tượng khói đen từng khiến người dân lo ngại, nay đã được khắc phục hoàn toàn với việc cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP).

Cam kết tuân thủ quy định về môi trường và công khai, minh bạch thông tin với người dân, hiện, EVN đang chỉ đạo thành lập phòng Quan hệ cộng đồng tại tất cả các nhà máy nhiệt điện than do Tập đoàn quản lý và mở cửa định kỳ 1 lần/tháng để mời chính quyền, người dân vào thăm quan, giám sát.

Hoàng Nam