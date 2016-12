Fuji Xerox tung một loạt công nghệ đột phá trong năm 2016

Năm 2016, Fuji Xerox Việt Nam đã ghi nhận sự thành công vượt bậc tại thị trường Việt Nam, khi giới thiệu hàng loạt giải pháp tiên tiến, đặc biệt trong hai lĩnh vực giải pháp văn phòng và hệ thống in công nghiệp.

Thông tin từ Fuji Xerox Việt Nam cho biết, năm 2016, Fuji Xerox Việt Nam tiếp tục là một trong những công ty thành viên của Tập đoàn Fuji Xerox có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong năm này, Fuji Xerox Việt Nam đã giới thiệu hàng loạt giải pháp tiên tiến, đặc biệt trong hai lĩnh vực giải pháp văn phòng và hệ thống in công nghiệp. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp hoạt động với năng suất cao hơn, từ đó góp phần củng cố vị thế dẫn đầu của Fuji Xerox về dòng thiết bị đa chức năng A3 trong 3 năm liên tiếp (2013 - 2015).

Các doanh nghiệp quan tâm đến giải pháp mới từ ApeosWare Management Suite của Fuji Xerox.

Trong đó, về giải pháp văn phòng, với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị đa chức năng chất lượng cao với công nghệ tiên tiến và phần mềm mạnh mẽ để nâng cao giao tiếp và quản lý tài liệu tại văn phòng, vào tháng 6/2016, Fuji Xerox Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường phiên bản ApeosWare Management Suite 2.0 mới.

Đây là giải pháp được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp giải tỏa áp lực quản lý và tăng năng suất lao động thông qua quản lý thiết bị đa chức năng, người dùng, tự động hóa quy trình, hỗ trợ ứng dụng di động và kiểm soát các chi phí liên quan đến việc in ấn.

Nửa năm sau đó, vào tháng 12/2016, Fuji Xerox lại tiếp tục giới thiệu ý tưởng “Smart Work Gateway” cùng 14 thiết bị đa chức năng màu mới thuộc dòng ApeosPort và DocuCentre-VI.

“Smart Work Gateway” hướng đến tận dụng điện toán đám mây để tăng tính linh động và cá nhân hóa cho doanh nghiệp và nhân viên văn phòng.

Dựa trên ý tưởng này, các dòng thiết bị đa chức năng màu mới có thể tích hợp với các dịch vụ điện toán đám mây thường dùng (như Google Drive, OneDrive, DropBox, Box, SkyDrive…).

Ngoài ra, thiết bị có tốc độ quét hai mặt nhanh nhất thị trường, lên đến 270 trang mỗi phút và sử dụng mực in Super EA Eco thế hệ mới có khả năng tạo bản in mượt mà hơn và tiết kiệm năng lượng sấy hơn so với các loại mực thông thường.

Vào cùng thời điểm trên, phần mềm xử lý văn bản DocuWorks 8 phiên bản tiếng Việt cũng được giới thiệu. Dựa trên ý tưởng “Bàn làm việc ảo”, DocuWorks 8 có thể giúp doanh nghiệp dễ dàng số hóa các tài liệu, bao gồm cả tài liệu tiếng Việt, quản lý nhiều loại tài liệu có định dạng khác nhau, xử lý tài liệu tương tự như khi thao tác với tài liệu in ấn. Ngoài ra, Docuworks còn có các công cụ bảo mật như mật khẩu để in hay biên tập, hoặc chữ ký điện tử để tránh tài liệu giả mạo.

Bên cạnh giải pháp văn phòng, Fuji Xerox cũng cung cấp những giải pháp mới cho lĩnh vực in nhanh. Những sáng kiến mới trong lĩnh vực in công nghiệp trải rộng từ hệ thống in đến cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện để thị trường in (còn gọi là in kỹ thuật số) phát triển.

Vào tháng 5/2016, Fuji Xerox Việt Nam giới thiệu dòng sản phẩm in khổ rộng đột phá Acuity. Đây là dòng sản phẩm hiện đại sử dụng công nghệ mực in phun UV, cho phép in trên nhiều loại vật liệu (gỗ, nhựa, kính, acrylic...) với độ dày lên đến 48mm.

Với năng lực in mạnh mẽ, dòng máy Acuity góp phần tạo ra những sản phẩm sáng tạo có giá trị trong ngành quảng cáo, trang trí nội thất cũng như các ngành thiết kế để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là ngành bán lẻ.

Vào tháng 8/2016, Fuji Xerox Việt Nam khánh thành Trung tâm Trải nghiệm Khách hàng đầu tiên trong ngành, tại tòa nhà Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP.HCM. Đây sẽ là trung tâm tích hợp trải nghiệm các dòng hệ thống in công nghiệp của Fuji Xerox, với ba chức năng chính: giới thiệu công nghệ và các dòng máy in công nghiệp từ Fuji Xerox, trải nghiệm và ứng dụng các yêu cầu đặc biệt trên thiết bị của Fuji Xerox và hỗ trợ khách hàng xử lý đơn hàng gấp.

Mẫu in được trưng bày tại Trung tâm Trải nghiệm Khách hàng

Cũng trong tháng 8 năm 2016, Fuji Xerox giới thiệu dòng hệ thống in nhanh cao cấp Color 1000i Press với tốc độ in 100 trang mỗi phút. Đây là dòng máy đầu tiên sử dụng công nghệ xerographic có màu mực Ánh Vàng và Ánh Bạc cũng như màu Trong suốt.

Đến tháng 12/2016, Fuji Xerox Việt Nam tiếp tục giới thiệu bộ đôi VersantTM 3100 và VersantTM 180 được nâng cấp từ phiên bản trước đó với tính ổn định cao và bộ hoàn thiện phù hợp với nhiều nhu cầu đa dạng. Tốc độ in của máy lần lượt là 100 và 80 trang mỗi phút trên định lượng giấy từ 52 đến 350 g/m2.

Nhã Nam