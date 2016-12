Gần 500 người sập bẫy tín dụng "đen" của nữ "đại gia" phố núi

Rất đông người dân tập trung khi hay tin nữ đại gia bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 26-12, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Thị Thảo (SN 1957) trú ở thị trấn Con Cuông để điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Gần 20 năm trước, vợ chồng bà Thảo mở tiệm kinh doanh vàng bạc, buôn bán xe máy ở khối 6 thị trấn, đặt tên là Hùng Thảo. Công việc thuận lợi, gia đình bà Thảo được xếp vào hạng đại gia ở phố huyện này.

Từ những năm 2009, bà Thảo kêu gọi hùn vốn đầu tư vào tiệm vàng Hùng Thảo. Với mỗi lượng vàng gửi vào tiệm vàng một năm sẽ nhận lãi là 1 một chỉ vàng. Tin tưởng và thấy bà Thảo là người có tiền, nên nhiều người ở các vùng lân cận như Tương Dương, Anh Sơn, đã tìm đến gửi tiền, vàng.

Từ năm 2009 đến nay, Nguyễn Thị Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 500 người, với số tiền 36 tỷ đồng, 80 cây vàng, 10.000 USD, tổng số tiền khoảng 40 tỷ đồng.

Chiều 23-12-2016, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 9-5, Nguyễn Thị Thảo từng bị công an tỉnh Nghệ An bắt giam với tội danh Đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. TAND huyện Con Cuông đã xử phạt người phụ nữ này 7 tháng tù.

Khi hay tin Nguyễn Thị Thảo bị bắt, người dân ùn ùn kéo đến đòi nợ. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc.