GE bàn giao nhà máy nhiệt điện siêu tới hạn 1.000 MW

Giữa lúc vẫn còn nhiều quan điểm về phát triển các dự án nhiệt điện, GE Power đã chính thức bàn giao nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ siêu tới hạn đầu tiên ở Đông Nam Á, công suất 1.000 MW.

GE Power vừa công bố bàn giao nhà máy điện Manjung 4 có công suất 1.000 MW cho Công ty Điện lực Tenaga Nasional Berhad (TNB – Malaysia), sau hai năm vận hành thương mại thành công. Là tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công của nhà máy cùng đối tác liên doanh CMC Engineering, GE đã hoàn thành dự án theo đúng tiến độ và ngân sách đã được đề ra.

Thuộc khu tổ hợp Manjung, bang Perak, Manjung 4 là nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ siêu tới hạn đầu tiên của Đông Nam Á và là một phần quan trọng trong chính sách đa dạng hóa nguồn năng lượng của Malaysia. Manjung 4 là nhà máy điện độc lập lớn nhất của khu vực Đông Nam Á, có thể sản xuất đủ điện năng để phục vụ cho gần hai triệu hộ gia đình.

Manjung 4 được xây dựng trong 4 năm và bắt đầu đi vào vận hành thương mại từ ngày 14/4/2015. Sử dụng công nghệ đốt than siêu tới hạn của GE, nhà máy có thể sản xuất điện năng với lượng phát thải thấp hơn đến 10% so với các lượng phát thải trung bình từ các nhà máy nhiệt điện than trên toàn thế giới.

Trong khi đó, mỗi phần trăm hiệu suất tăng lên cũng đồng nghĩa với việc giảm 2% lượng khí thải CO2 cũng như giảm chi phí vận hành và duy trì nhà máy. Trong suốt quá trình hoạt động, Manjung 4 không chỉ hoàn thành một cách đầy đủ mà còn xuất sắc các cam kết ban đầu về hiệu suất hoạt động, tạo ra các giá trị cộng thêm cho TNB.

Bên cạnh hiệu suất vượt trội, nhà máy còn có mức khả dụng cực cao, đặc biệt là vào năm thứ hai của việc vận hành. Nhà máy đã đạt được 94,5% mức độ khả dụng trong hai năm vận hành đầu tiên, vượt xa so với tỉ lệ mục tiêu trong khi vẫn cho phép TNB cung cấp điện năng cho toàn bộ tải trên lưới điện.

“Nhu cầu năng lượng của khu vực Đông Nam Á đang gia tăng và than là một thành phần quan trọng trong hỗn hợp năng lượng. Bên cạnh việc cung cấp cho nhà máy Manjung 4 các giải pháp đáng tin cậy, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, chúng tôi cũng đồng thời chứng minh rằng, than sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng khi nhu cầu về năng lượng đáng tin cậy và bền vững của khu vực ngày càng tăng cao”, ông Andreas Lusch, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của GE Steams Power Systems, cho biết.

Cũng theo ông này, Manjung 4 là bước tiến mới nhất trong việc phát triển của các nhà máy nhiệt điện than và là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển của công nghệ trọng yếu nhằm giảm thiểu khí thải trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao của khu vực Đông Nam Á.

Thông tin cho biết, Manjung 4 sở hữu công nghệ kiểm soát môi trường hiện đại, giúp giảm thiểu đến 70% lượng khí thải SO2 và NOx so với các nhà máy Manjung khác.

Hiện nay, tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vẫn có nhiều tranh cãi về chuyện có nên tiếp tục phát triển nhiệt điện than hay không. Ở Việt Nam, nhiều quan điểm cho rằng là có, chỉ có điều quan trọng nhất là phải chọn công nghệ và chủ đầu tư “sạch”.

Hà Nguyễn