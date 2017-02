Giá vàng hôm nay 10/2: Đổ xô mua vàng, lo điều đáng sợ

Giá vàng hôm nay 10/2 treo ở quanh mức cao nhất trong 3 tháng qua do giới đầu tư đổ xô mua vàng như một kênh đầu tư an toàn trước một kịch bản đáng sợ đầu tiên sẽ diễn ra ngay vào cuối tuần này.





Tới đầu giờ sáng 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.239,9 USD/ounce, ngang bằng so với cùng giờ phiên liền trước. Tuy nhiên, tới cuối phiên giao dịch trên thị trường Mỹ, giá vàng đã hạ nhiệt, chấm dứt chuỗi 5 ngày tăng giá liên tục do đồng USD tăng cao. Giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.227 USD/ounce.



Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York giảm 5,4 USD/ounce xuống 1.234,1 USD/ounce.

Hiện giá vàng cao hơn 6,6% (+76 USD/ounce) so với cuối năm 2016. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng hiện có giá gần 33,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng treo ở mức cao.

Giá vàng thế giới đêm qua treo ở mức cao sau khi tăng vọt lên mức cao nhất trong 3 tháng qua chủ yếu là do giới đầu tư đổ xô mua vàng như một kênh đầu tư an toàn trước một kịch bản đáng sợ đầu tiên sẽ diễn ra ngay vào cuối tuần này.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ gặp tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày thứ Sáu cuối tuần bàn về vấn đề sức mạnh của đồng yen Nhật. Trước đó, ông Trump đã khiến nhiều quan chức Tokyo lo ngại sau khi cáo cuộc Nhật gây ảnh hưởng "không công bằng" tới đồng yen nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu Nhật.

Giới đầu tư thường tìm đến vàng trước những sự kiện nhạy cảm như vậy. Trước đó, ông Trump cũng đã có cáo buộc tương tự đối với Trung Quốc. Thị trường lo sợ về một cuộc chiến tiền tệ có thể xảy ra trong tương lai gần.

Vàng tăng giá còn do lãi suất ở hầu khắp các nền kinh tế trên thế giới đang ở trong thời kỳ thấp kỷ lục. Trong khi đó, bất ổn và căng thẳng địa chính trị và địa kinh tế đang gia tăng chóng mặt trước những chính sách hiếm thấy của lãnh đạo của một số nước lớn, trong đó có Mỹ.

Sức cầu vàng vật chất và sức cầu mua vàng theo xu hướng cũng góp phần giúp giá mặt hàng kim loại này treo ở mức cao. Tuy nhiên, một đồng USD chao đảo liên tục trong vài phiên gần đây có thể ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng.

Thị trường vàng trong nước trầm lắng sau ngày vía Thần Tài. (Ảnh: Bảo Hân)

Phân tích kỹ thuật cho thấy, xu hướng tăng giá đã trở lại. Ngưỡng kháng cự gần nhất là đỉnh cao tuần này 1.246,6 USD/ounce và sau đó là 1.250 USD. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là mức thấp nhất hôm thứ Tư: 1.231,3 USD/ounce và sau đó là: 1.225 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước quay đầu tăng 200-230 ngàn đồng/lượng so với phiên trước đó theo xu hướng trên thế giới.

Chốt phiên 8/2, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 37,02 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,22 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,29 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, giá vàng có sự chuyển biến khả quan hơn theo cùng xu hướng đi lên của thị trường thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm này nhu cầu của nhà đầu tư tham gia thị trường khá yếu,điều này khiến thị trường không ghi nhận bất cứ số lượng giao dịch lớn nào từ phía nhà đầu tư. Lượng khách tham gia giao dịch chủ yếu là mua bán nhỏ lẻ với số lượng ít và cầm chừng.

Theo các chuyên gia sức mạnh tiềm ẩn của quý kim vàng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư, cùng với đó là sự biến động khó lường của giá vàng theo đó các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ những thông tin, những yếu tố quan trong từ đó đưa ra những định hướng sáng suốt trong các phiên kế tiếp.

V. Minh (Vietnamnet)