Giải Golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids” 2017: Cam kết từ những tấm lòng nhân ái

Nụ cười như rạng rỡ hơn trên khuôn mặt các em học sinh, nhà tài trợ, Ban tổ chức khi nghe lời hứa từ một nữ doanh nhân có trái tim nhân ái rằng: “Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Swing for the Kids… mãi mãi”.

Một thập kỷ đồng hành

Bắt đầu với cú swing do nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm thực hiện vào một ngày hè năm 2007 (ngày 2/6) tại Sân golf Ngôi Sao Chí Linh (Hải Dương), Giải Golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids” đã bước vào năm thứ 11 của giải đấu đặc biệt do những tấm lòng nhân ái thực hiện.

Là người trực tiếp ký quyết định khai sinh Swing for the Kids khi đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Võ Hồng Phúc, Chủ tịch danh dự của Giải đánh giá rằng, giải golf này vừa lan tỏa các tấm lòng nhân ái, vừa tạo sân chơi gắn kết các doanh nghiệp trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ qua.

.

Trên hành trình hàng vạn dặm đường để đưa các suất học bổng đến tận tay các em học sinh cả nước, Swing for the Kids cũng đồng hành cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như: Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục quốc tế KinderWorld Ricky Tan…

Trên hành trình Swing for the Kids, những doanh nhân ấy luôn là những người “đi trước, về sau”. Họ là những tấm gương về trách nhiệm xã hội. Tại buổi họp báo về giải đấu mới đây, Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga còn khẳng định: “Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Swing for the Kids… mãi mãi”.

Nối những giấc mơ dang dở

10 năm với hơn 1 vạn suất học bổng, Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam đã nuôi dưỡng bao giấc mơ, hoài bão của các em học sinh nghèo về một tương lai rộng mở, với ánh sáng của tri thức và lòng nhân ái.

Những cái tên như: Nguyễn Thị Phương, cựu sinh viên Đại học Y tế cộng đồng; Thào Seo Sì, sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Lê Văn Tú, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Thị Doãn, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền… đã đồng hành với Swing for the Kids từ khi các em còn là học sinh, sinh viên, để hôm nay, nhiều em trong số ấy đã trở thành cộng tác viên của chương trình.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG và Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tỉnh Hòa Bình

Lê Văn Tú, sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội không giấu được sự xúc động: “Đây là năm thứ 4, em nhận được học bổng toàn phần với số tiền 10 triệu đồng/năm từ Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam. Em mong trở thành người thày, để có thể chia sẻ lòng nhân ái mà em đã nhận được cho các thế hệ sau”.

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng ban tổ chức Giải Golf Swing for the Kids khẳng định, những trái tim nhân ái của các nhà tài trợ sẽ là nguồn động viên lớn lao cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Swing for the Kids 2017 tiếp tục là một sự kiện thể thao đầy tính nhân văn, được những tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước đón đợi và nhiệt thành ủng hộ, hứa hẹn sự thành công tiếp theo trên con đường gây quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam”, ông Minh nói.

Qua 10 mùa giải, Swing for the Kids đã mang niềm vui đến với gần 13.500 học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc, với tổng giá trị của các suất học bổng được trao là 11,8 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, sự hỗ trợ vật chất quý báu của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm cũng góp phần giúp đỡ các nhà trường sửa chữa, nâng cấp cơ sở học tập, trang bị phòng máy tính tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.



Swing for the Kids 2017 sẽ được tổ chức tại Sân golf Kings’ Island, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội vào ngày mai (22/4). Lễ khai mạc sẽ được bắt đầu vào 11h30’ và Lễ trao giải sẽ được tổ chức buổi tối cùng ngày tại Nhà Câu lạc bộ Sân golf.

Hà Quang