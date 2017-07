Giảm đầu tư, Trần Anh có đuối sức?

Sau khi liên tục mở siêu thị mới trong năm 2016, từ đầu năm đến nay, hoạt động này của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh đã chững lại. Liệu Trần Anh thay đổi chiến lược đầu tư hay đuối sức trên đường đua?

Phải chăng, Trần Anh đã có phần đuối sức sau thời gian rầm rộ mở rộng?

Chưa hiện thực hóa tham vọng Nam tiến

Hồi đầu năm 2016, lãnh đạo Trần Anh đã từng chia sẻ tham vọng mở rộng ra thị trường phía Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, điểm với xa nhất của Trần Anh mới chỉ là miền Trung thông qua việc sở hữu 2 trung tâm điện máy tại Đà Nẵng.

Việc mở siêu thị tại Đà Nẵng có thể tạm coi là một bước của Trần Anh để tiến dần xuống miền Nam, nhưng nếu nhìn toàn cục thì chiến lược Nam tiến hoàn toàn chưa được thực thi. Bởi lẽ, toàn bộ nửa phần phía Nam của đất nước vẫn hoàn toàn vắng bóng thương hiệu này. Ngay cả miền Trung thì Trần Anh cũng mới hiện diện tại Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, trong khi các tỉnh Trung Bộ khác vẫn bỏ trống.

Trong khi đó, tại thị trường phía Bắc và miền Trung, Trần Anh gần như đã phủ sóng kín tại các địa bàn trọng điểm, với tổng số 35 siêu thị tại 21 tỉnh, thành phố, trong đó, riêng Hà Nội, là 11 siêu thị.

Hoạt động mở rộng của Trần Anh chững lại trong nửa đầu năm 2017 so với giai đoạn 2015 - 2016 đã đặt ra nhiều hoài nghi trong giới đầu tư. Phải chăng, công ty này đã có phần đuối sức sau thời gian rầm rộ mở rộng?

Hiện tại, Trần Anh vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2017. Trong khi đó, quý đầu năm, công ty này đạt doanh thu thuần 1.134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,866 tỷ đồng. Xét về doanh thu, Trần Anh vẫn duy trì được doanh thu thuần xấp xỉ cùng kỳ năm 2016 (1.147 tỷ đồng), nhưng tốc độ tăng trưởng thì có vẻ dậm chân tại chỗ trong quý đầu năm 2017. Hình ảnh này đã thay đổi so với bóng dáng của một công ty từng có những bước tiến thần tốc trong năm trước đó, với doanh thu thuần quý I/2016 tăng tới hơn 33% so với năm 2015. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của Trần Anh thậm chí còn thụt lùi so với cùng kỳ năm 2016 (9 tỷ đồng).

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư

Một câu hỏi được đặt ra là phải chăng, động thái đầu tư mở rộng mạnh mẽ của Trần Anh trong mấy năm qua đã không phát huy hiệu quả và công ty này đã phải thay đổi chiến lược, giảm tỷ trọng đầu tư, thậm chí thu hẹp.

Theo báo cáo tài chính quý I/2017 của Trần Anh, tiền chi đầu tư tài sản khá thấp, chỉ 8,5 tỷ đồng, bằng một phần nhỏ so với con số chi hơn 75,7 tỷ đồng cả năm 2016. Tài sản giảm sút cũng là một trong những con số được nhiều nhà đầu tư “để mắt”. Được biết, đến cuối quý I/2017, tổng tài sản của Trần Anh là 1.185 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với con số 1.412 tỷ đồng cuối năm 2016.

Tuy nhiên, mới đây, ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Trần Anh cho biết, cuối năm trước, Trần Anh phải chuẩn bị lượng hàng tồn kho lớn để bán hàng dịp Tết, nên tổng tài sản tăng, trong khi cuối quý I/2017 là thời điểm lượng hàng tồn kho giảm sau dịp bán hàng Tết, nên tổng tài sản giảm.

Về chiến lược đầu tư, ông Kiên cho biết, Công ty không có thay đổi gì trong chiến lược mở rộng mạng lưới. Theo đó, số lượng siêu thị mở mới trong năm 2017 có thể vẫn tương đương như năm 2016. Việc đầu tư giảm sút từ đầu năm đến nay là do nửa đầu năm thường là giai đoạn Trần Anh không chủ trương mở thêm mặt bằng mới. “Việc mở mới siêu thị thường được thực hiện dồn dập trong quý III và IV để đón vụ Tết”, ông Kiên giải thích.

Theo dõi kế hoạch của Trần Anh trong giai đoạn sắp tới, công ty này đã lên kế hoạch bung hàng một số trung tâm điện máy mới. Cụ thể, riêng tại Hà Nội, công ty này sẽ mở thêm 3 siêu thị mới, gồm Trần Anh Cầu Giấy, Trần Anh Phạm Hùng và Trần Anh Eco Green (Nguyễn Xiển). Tại các địa phương khác, Trần Anh có kế hoạch mở thêm siêu thị mới tại Hải Phòng (Trần Anh Lê Hồng Phong) và chào hàng siêu thị đầu tiên tại Lào Cai (Trần Anh Lào Cai).

Chí Tín