“Giao ước của chúng tôi” hay cam kết phát triển bền vững của BlueScope

Là nhà đầu tư uy tín, ở bất cứ đâu BlueScope đầu tư, kinh doanh, cam kết phát triển bền vững dựa trên nền tảng những “Giao ước của chúng tôi” và “Triết lý an toàn và đạo đức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh” luôn được coi trọng.

Cách đây chưa lâu, tôi đã có dịp đi chung với các nhân viên trẻ của Công ty NS BlueScope Việt Nam (BSV) tham gia hoạt động vì cộng đồng tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp và hiểu hơn về những việc làm nhằm hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững của một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.

Suốt gần một giờ đồng hồ có mặt tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Mỹ Xuân, Tân Thành), các nhân viên trẻ của BSV không chỉ hòa cùng các em nhỏ trong hoạt động ca hát, trò chơi tập thể, mà còn mang đến cho các em những kiến thức bổ ích về an toàn vệ sinh học đường như: rửa tay thế nào cho đúng vệ sinh, đố vui về sức khỏe học đường, làm gì để giữ gìn môi trường xanh…

Phát triển nguồn nhân lực luôn là yếu tố được Công ty NS BlueScope Việt Nam quan tâm trong các chiến lược phát triền kinh doanh.

Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Long Hải, ngoài việc tặng các phần quà là bình nước rửa tay, các nhân viên trẻ của BSV còn giúp tu sửa, tăng phần ánh sáng, thông gió khu vệ sinh… Nhận xét về các hoạt động này, ông Trần Văn Đấu, Phó giám đốc Trung tâm cho biết, việc làm của các bạn trẻ đến từ BSV rất thiết thực, thể hiện sự hiểu biết và quan tâm thực sự đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với chúng tôi, trưởng nhóm Nguyễn Kim Sơn cho biết, hoạt động này chỉ là một phần trong tổng thể các hoạt động vì cộng đồng mà công ty triển khai từ nhiều năm nay, nên các thế hệ nhân viên BSV đã “ngấm”, do vậy thực hiện rất tự nhiên và trôi chảy.

Lại nhớ, trong một lần trò chuyện với chúng tôi, ông Võ Minh Nhựt, Tổng giám đốc BSV từng chia sẻ rằng, giá trị của một doanh nghiệp không phải là những lời tuyên bố hùng hồn, mà chính là việc họ thực sự làm nhằm mang lại lợi ích kinh tế, giá trị tăng thêm cho khách hàng, người lao động và xã hội; là những tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh và luật pháp họ tuân thủ…

Công ty NS BlueScope Việt Nam là doanh nghiệp FDI tiên phong trong các hoạt động phát triển bền vững

Nhắc nhớ lại mấy điều nho nhỏ này, hỏi chuyện ông Nhựt trong dịp Tết Đinh Dậu đang đến gần, ông bảo, những hoạt động như vậy không chỉ được làm trong ngày một, ngày hai, mà đã trở thành suy nghĩ, nhận thức và hành động nhất quán trong suốt hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam của Tập đoàn BlueScope. Không chỉ tại Việt Nam, mà ở tất cả những nơi BlueScope đầu tư, kinh doanh, cam kết phát triển bền vững luôn dựa trên nền tảng những “Giao ước của chúng tôi” và “Triết lý an toàn và đạo đức trong hoạt động sản xuất kinh doanh”.

“Giao ước của chúng tôi là 1 tuyên bố cam kết với 4 bên liên quan, gồm khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng. Bản giao ước này có tính chất vô cùng quan trọng. Những từ ngữ trong đó phản ánh đặc điểm của sự trung thực và liêm chính, điều mà chúng tôi rất coi trọng và luôn tuân thủ. Lời chúng tôi nói chính là cam kết của chúng tôi”, Tổng giám đốc BSV khẳng định.

Cũng theo Tổng giám đốc BSV, an toàn lao động và đạo đức kinh doanh luôn là ưu tiên hàng đầu. Toàn thể tập đoàn, từ nhà máy sản xuất, hệ thống phân phối cho đến văn phòng, mục tiêu chung là không có thương tật. Kết quả không chỉ tập trung vào số lượng, mà tập trung vào chất lượng hoạt động được duy trì và mức độ ảnh hưởng, lan tỏa trong nội bộ Công ty và trong cộng đồng. Trên khía cạnh này, các hoạt động của Công ty trong năm vừa qua đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, năm 2016 tiếp tục đánh dấu thêm một năm không tai nạn lao động tại nhà máy của BSV.

An toàn trong lao động từ lâu đã là những quy định và chính sách ưu tiên hàng đầu đối với BlueScope. Trong năm vừa qua, với nỗ lực để an toàn lao động trở thành văn hóa công ty, nơi mỗi người lao động tự ý thức về hình mẫu an toàn trong lao động. Tập thể và cá nhân cán bộ, nhân viên của Công ty đã có nhiều sáng kiến nhân rộng ý thức và áp dụng tập quán an toàn cho khách hàng, gia đình và cộng đồng. Điều đáng mừng là việc này đã được khách hàng và cộng đồng ghi nhận và ủng hộ. Đã có nhiều khách hàng áp dụng những chia sẻ về an toàn của BSV trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, giảm tai nạn lao động, cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên và nâng cao tính chuyên nghiệp và uy tín trong kinh doanh.

Trên bình diện rộng hơn, các hoạt động vì cộng đồng không chỉ dừng lại trong chủ trương của Công ty, mà nhân viên hay khách hàng phân phối của Công ty cũng có sáng kiến, tích cực tham gia và duy trì các hoạt động này. Đơn cử, việc tặng mái tôn cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, cho thợ thi công tại nhiều địa phương trong cả nước. Hay, chiến dịch CSR cho những trường học tại địa bàn có nhà máy của BSV. Trong đó, đáng chú ý là các hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được toàn thể cán bộ, nhân viên của BSV tích cực tham gia và thi đua triển khai các công việc thiết thực.

Các hoạt động an toàn vì cộng đồng của BSV tiếp tục được nâng tầm với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, việc vận chuyển các sản phẩm từ nhà máy bằng phương tiện vận tải đường bộ đến các điểm tập kết hàng của nhà thầu thi công, các đại lý, khách hàng… được yêu cầu không chở hàng quá trọng lượng, đảm bảo an toàn khi vận chuyển.

Theo đại diện của BSV, với những kết quả đáng khích lệ trong năm vừa qua, trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung vào định hướng hoạt động CSR trên 4 lĩnh vực: đóng góp cho kinh tế và xã hội, tuân thủ luật pháp, đề cao đạo đức kinh doanh và cùng tạo giá trị cho cộng đồng và xã hội, chia sẻ các giá trị an toàn lao động được đúc kết và xây dựng cho khách hàng và cộng đồng.

“Đó là cách chúng tôi thực hiện Giao ước của chúng tôi”, ông Nhựt nói.

Phát triển bền vững còn được thể hiện qua các sản phẩm và giải pháp tôn thép cho thị trường. Cụ thể, trong thị trường dự án, phát triển bền vững vẫn là thông điệp của Colorbond trong năm tới thông qua việc tiếp tục giới thiệu dịch vụ tư vấn công trình xanh cho các ngành nghề khác. Tổng giám đốc BSV khẳng định như vậy.

Ông cũng cho biết, trong năm 2017, BSV tiếp tục triển khai các dịch vụ đang cung cấp để hiện thực hóa cam kết về hỗ trợ đối tác, khách hàng làm công trình xanh. Cụ thể, BSV hợp tác với các công ty tư vấn về công trình xanh hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp miễn phí phân tích tiền khả thi và khả thi công trình xanh cho các dự án sản xuất, để các chủ đầu tư có thông tin về đầu tư và lợi ích cụ thể đối với dự án của mình, từ đó quyết định làm công trình xanh. Mục tiêu của BSV là tạo thêm giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng và góp phần phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Cũng liên quan đến phát triển bền vững, ông Nhựt cho biết, con người là một trong 4 yếu tố trong “Giao ước của chúng tôi”, vì vậy phát triển nguồn nhân lực luôn là yếu tố BSV quan tâm trong các chiến lược phát triển kinh doanh. Hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, đội ngũ nhân viên Việt Nam đã dần thay thế các chuyên gia nước ngoài. Đến nay, Tập đoàn BlueScope (Australia) hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, nhân viên gần 100% là người Việt Nam của BSV. Đội ngũ này đã khẳng định vị trí tiên phong trên thị trường và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh.

“Là một tập đoàn đa quốc gia, cán bộ, nhân viên của chúng tôi không chỉ được đào tạo và có cơ hội tại Việt Nam. Với nhu cầu phát triển của Tập đoàn ngày càng tăng cao, họ không chỉ có cơ hội thăng tiến và học hỏi tại Việt Nam mà còn tại các nước trong khu vực”, ông Nhựt nói và cho biết, đây là đội ngũ kế cận được đào tạo và đóng góp tích cực cho các dự án quan trọng của Công ty. Trước mắt, đây là cơ sở để BSV hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của năm 2017, là năm bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm tiếp theo với mục tiêu tăng trưởng vượt bậc trên các phân khúc.

Hồng Sơn