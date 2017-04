Giống cây trồng Trung ương quyết mạnh tay "đại phẫu" SSC

Sự ì ạch tại công ty con SSC khiến lãnh đạo Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương - Vinaseed (mã NSC, sàn HOSE) quyết mạnh tay “đại phẫu” ngay trong năm 2017.

Đại phẫu tại SSC

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC, sàn HOSE) là công ty con do Vinaseed nắm giữ 95% vốn. Năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu của SSC đều không đạt kế hoạch. Cụ thể, doanh thu năm 2016 là 437 tỷ đồng, đạt 93,1% kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2016 rất thấp, với vẻn vẹn hơn 36 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch…

Điều khiến lãnh đạo Vinaseed sốt ruột nhất đối với SSC, bởi đây là đơn vị nòng cốt, hoạt động tại vựa nông sản của cả nước là Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Vinaseed. Do đó, một số doanh nghiệp khác tuy có tăng trưởng tốt, cũng không bù lại được sự tụt hậu tại SSC.

Hoạt động kém hiệu quả của SSC đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của Vinaseed

Trong số các công ty con của Vinaseed, Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam đang tỏ ra vượt trội về hiệu quả. Năm 2016, Vinaseed Quảng Nam đạt doanh thu gần 99,7 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch và lợi nhuận đạt hơn 8,2 tỷ đồng, vượt 34% so với kế hoạch.

Theo bà Phan Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaseed, hoạt động kém hiệu quả của SSC đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của cả Công ty. Vì vậy, trong năm 2017, Vinaseed sẽ có những biện pháp cải tổ mang tính toàn diện tại SSC. Đó là, Vinaseed sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn bộ bộ máy cho tinh gọn hơn, những đơn vị nào không còn thích hợp có thể cho giải thể. Trước mắt, sẽ đóng cửa chi nhánh SSC tại Hà Nội và miền Trung do công ty mẹ Vinaseed đặt ở Hà Nội và tại miền Trung đã có Vinaseed Quảng Nam hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra, SSC cũng sẽ phải thực hiện cải tổ toàn diện về hệ thống quản trị và tái cấu trúc chiến lược kinh doanh. Theo đó, sẽ tập trung nguồn lực vào những sản phẩm mà doanh nghiệp này có thế mạnh tại thị trường miền Nam và đương đầu cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh.

Mục tiêu doanh nghiệp 3.000 tỷ đồng

Mặc dù chặng đường phía trước vẫn khá bề bộn, đặc biệt là việc gồng mình vực dậy SSC, nhưng Vinaseed vẫn đưa ra những mục tiêu khá tham vọng là đến năm 2021 có thể đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2017 - 2021 đạt 20%/năm. Tốc độ tăng trưởng thị phần, sản lượng, doanh thu sản phẩm bản quyền trong giai đoạn này đạt khoảng 16%/năm.

SSC cũng sẽ phải thực hiện cải tổ toàn diện về hệ thống quản trị và tái cấu trúc chiến lược kinh doanh.

Theo Vinaseed, giai đoạn này, Công ty sẽ tập trung phát triển sản xuất kinh doanh giống cây trồng, nông sản theo chuỗi giá trị và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chuyển giao công nghệ và các giải pháp canh tác bền vững.

Riêng năm 2017, Vinaseed đưa ra mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 1.514 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến đạt 228,5 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ dự kiến 194,6 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Vinaseed cũng có kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Bà Liên cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Vinaseed nhắm tới việc đưa công nghệ cao vào hoạt động kinh doanh. Trong năm 2016, Vinaseed đã thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nông nghiệp Khu công nghệ cao Hà Nam, nhằm phát triển ngành hàng mới kinh doanh hàng công nghệ cao. Ngoài ra, Công ty này cũng đã thành lập Phòng công nghệ sinh học Khoái Châu, nhằm tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ sinh học hiện đại (công nghệ gen, tế bào, công nghệ vi sinh) trong nghiên cứu, chọn tạo giống.

“Tuy nhiên, công ty sẽ không đầu tư công nghệ cao tràn lan mà chỉ dồn lực vào 2 chuỗi sản phẩm mà công ty có thế mạnh là gạo và rau quả”, bà Liên chia sẻ thêm.

Chí Tín