Gói thầu thang máy Bệnh viện sản nhi Long An: Nhà thầu Việt thắng cuộc, giá trúng thầu giảm sâu

Sau bao ý kiến góp ý tâm huyết của các nhà thầu tử tế và báo chí, kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy Dự án Bệnh viện chuyên ngành sản nhi Long An đã được công bố, với phần thắng thuộc về nhà thầu Việt, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 17,3 tỷ đồng.

Giá trúng thầu giảm sâu

Kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy Dự án Bệnh viện chuyên ngành sản nhi Long An đã được Sở Y tế tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-SYT ban hành ngày 27/12/2016. Theo thông báo trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), giá gói thầu (giá dự toán) là 35,739 tỷ đồng, giá trúng thầu 18,046 tỷ đồng và nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thang máy Thái Bình. Gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 4 tháng.

Hai con số về giá nêu trên khiến nhiều người “hoảng hồn”, bởi giá trúng thầu chỉ bằng 50,49% giá gói thầu. Điều này có nghĩa, thông qua đấu thấu công khai, minh bạch, gói thầu này đạt được tỷ lệ giảm giá kỷ lục 49,5%. Theo quan sát của phóng viên Báo Đầu tư trên mạng thông tin đấu thầu quốc gia, thì tỷ lệ giảm giá thường nằm ở khoảng 2 - 6%, thậm chí ở không ít gói thầu, tỷ lệ này chỉ dưới mức 1%.

Dự án Bệnh viện chuyên ngành sản nhi Long An

Như vậy, gói thầu thang máy Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Long An là một thắng lợi lớn trong hoạt động đấu thầu, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước 17,3 tỷ đồng, một con số mang ý nghĩa trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công hạn hẹp, vấn đề nợ công đang làm các nhà quản lý đau đầu, đặc biệt là với một dự án điển hình luôn trong cảnh ì ạch về tiến độ do “đói vốn” như Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Long An.

Cần nhắc lại rằng, gói thầu nêu trên bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu ngày 13/7/2016, được Sở Y tế tỉnh Long An phê duyệt theo Quyết định số 165/QĐ-SYT ngày 1/7/2016. Mục tiêu của gói thầu là lựa chọn nhà thầu cung cấp 13 bộ thang máy tải gường bệnh, tải khách. Tùy từng loại cụ thể, gói thầu yêu cầu thang máy có tải trọng từ 825 đến 1.600 kg, từ 4 đến 8 điểm dừng, vận tốc từ 60 đến 90 m/phút, điều khiển đơn hoặc nhóm đôi, sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2016 trở về sau.

Bền bỉ tìm sự minh bạch

Số tiền ngân sách tiết kiệm được thông qua hoạt động đấu thầu ở gói thầu nêu trên không hẳn là lớn trên bình diện toàn cục, song đây là con số mang tới thông điệp vui. Có thể nói, tinh thần một Chính phủ liêm chính, kiến tạo và minh bạch đã dần truyền cảm hứng và thẩm thấu vào ngóc ngách của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động đấu thầu. Từ đây, hoạt động này sẽ dần được căn chỉnh về đúng với bản thể của nó, giúp đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong sử dụng ngân sách đầu tư.

Với câu chuyện gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy Dự án Bệnh viện chuyên ngành sản nhi Long An, phải công bằng nhận định rằng, để có kết quả đấu thầu khả quan, trong quá trình đấu thầu, các chủ thể “cuộc đấu” đã rất bền bỉ đấu tranh cho sự minh bạch. Ở đó có sự quyết tâm nơi các nhà thầu tử tế, sự vào cuộc trách nhiệm nơi các cơ quan quản lý, sự cầu thị sửa sai phía chủ đầu tư… và cả sự không vô cảm, buông xuôi của báo chí.

Trở lại quá trình đấu thầu gói thầu trên, ngay khi hồ sơ mời thầu phát hành, các nhà thầu đã phát hiện những hạt “sạn”. Có thể kể ra lỗi phân biệt đối xử khi hồ sơ yêu cầu phạm vi cung cấp là “nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện”; lỗi vị trí Chỉ huy trưởng phải có tới 11 loại chứng chỉ khác nhau; hãng thang máy phải có chứng nhận là hội viên của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam; lỗi thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn EU, G7 và đạt tiêu chuẩn sản xuất an toàn EN 81… Bất cập này đã được Báo Đầu tư phản ánh trong các bài viết “Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An: Đấu thầu… rối như canh hẹ!” số ra ngày 25/7/2016 và được nhắc lại trong bài viết “Tư vấn “giở võ” hạ nhà thầu” số ra ngày 1/8/2016.

Sau khi được các nhà thầu kiến nghị và Báo Đầu tư phản ánh, Sở Y tế tỉnh Long An (chủ đầu tư dự án) đã tiếp thu và có điều chỉnh, bổ sung hồ sơ mời thầu. Dù cầu thị, song chủ đầu tư vẫn chưa dọn sạch “sạn”, khi vẫn bảo lưu yêu cầu xuất xứ thang máy ngoại nhập. Ngay lập tức, ngày 3/8/2016, Báo Đầu tư lại đăng tải bài viết “Gói thầu thang máy Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An: Thay đổi hồ sơ mời thầu nhưng vẫn bảo lưu xuất xứ nhập ngoại”, đồng thời gửi công văn tới UBND tỉnh Long An phản ánh sự việc.

Nhận được phản ánh của Báo Đầu tư, UBND tỉnh Long An đã vào cuộc. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh ký Công văn số 3105/UBND-KT ngày 12/8/2016 chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Y tế tỉnh Long An kiểm tra công tác đấu thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Long An. Theo đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu kiểm tra, đối chiếu hồ sơ mời thầu của gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thang máy” và gói thầu “Cung cấp, lắp đặt máy phát điện 1500 kVA - phụ kiện” so với pháp luật hiện hành về đấu thầu và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề liên quan đến nội dung Báo Đầu tư nêu.

Ngày 30/8/2016, thêm một lần nữa, Sở Y tế tỉnh Long An ra Quyết định số 251/QĐ-SYT thay đổi nhiều nội dung trong hồ sơ mời thầu. Đây là lần thứ ba được chỉnh sửa, nhưng hồ sơ vẫn còn những rào cản đối với nhà thầu trong nước. Báo Đầu tư tiếp tục phản ánh rào cản này trong bài viết “Điều chỉnh hồ sơ gói thầu thang máy Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi Long An: Quá tam… chưa chuẩn” số ra ngày 12/9/2016.

Sau một loạt bài viết và 1 văn bản gửi phản ánh đến UBND tỉnh Long An, công tác đấu thầu gói thầu trên đi vào quỹ đạo của minh bạch, công bằng. Kết quả cuối cùng là phần thắng thuộc về một nhà thầu Việt là một thương hiệu thang máy Việt đủ năng lực kỹ thuật và giá cả cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả từng đồng vốn đầu tư từ ngân sách.

Như Nguyệt