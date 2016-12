Hà Nam: Khởi công Dự án sân Golf Kim Bảng với tổng vốn 1.000 tỷ đồng

Ngày 24/ 12, tại thôn 5 thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp cùng công ty Cổ phần Golf Trường An khởi công dự án sân Golf Kim Bảng. Dự án sân Golf Kim Bảng và biệt thự nghỉ dưỡng là một dự án đồng bộ, mang tầm quốc tế. Dự án có tổng diện tích là 198,24 ha, có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Đây là Dự án chào năm mới 2017; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam. Dự án sân golf Kim Bảng và biệt thự nghỉ dưỡng là Dự án đồng bộ, mang tầm quốc tế với diện tích là 198,24 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Dự án được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 bao gồm 18 hố golf và nhà câu lạc bộ. Giai đoạn II bao gồm 18 hố golf và khu biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, phát triển thể lực của cộng đồng, nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam và khu vực lân cận, đặc biệt có vai trò quan trọng và là cơ sở cho quá trình kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo Công ty cổ phần Golf Trường An thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án xây dựng sân Golf Kim Bảng Hà Nam.

Khi đi vào hoạt động, dự án giải quyết việc làm cho trên 600 lao động, góp phần tăng thu ngân sách và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn cho địa phương, đây cũng là điểm nhấn cho vùng du lịch của tỉnh Hà Nam với sản phẩm du lịch vui chơi, giải trí cao cấp cho khách du lịch và nhân dân địa phương, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, chơi golf của các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Hà Nam; Đồng thời góp phần chuyển đổi vùng đất đồi núi hiệu quả thấp hoặc chưa sử dụng, trở thành vùng sinh thái du lịch tiềm năng và góp phần cải tạo chất lượng cảnh quan môi trường tự nhiên của khu vực. Dự kiến dự quý I/2018 án sẽ đi vào hoạt động.

Để dự án thực hiện đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị Công ty cổ phẩn Trường An, các nhà thầu thi công phải đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về chất lượng công trình theo đúng dự án đã được phê duyệt và bảo đảm các cam kết của dự án. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh Hà Nam, huyện Kim Bảng đồng hành cùng Công ty cổ phần Golf Trường An tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án với mục tiêu chung là bảo đảm chất lượng, tiến độ an toàn và hiệu quả.

Mạnh Tùng