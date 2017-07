Hà Tĩnh: Tài xế hất văng cảnh sát giao thông gian dối, khai tên giả với công an?

Lệnh bắt khẩn cấp của Công an huyện Can Lộc

Đại tá Trần Sinh Tố, Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết, sáng nay nhận được thông tin tài xế dùng bằng giả, không đúng tên thật nên chưa có quyết định khởi tố bị can, mới chỉ có quyết định khởi tố vụ án hình sự về “tội chống người thi hành công vụ”.

“Rất may thông tin này nhận được kịp thời. Nếu không đã có quyết định khởi tố bị can rồi. Hiện chia 2 tổ công tác: Một tổ đi Bình Định, một tổ đi Hà Nội để xác minh nhân thân tài xế" - Đại tá Trần Sinh Tố nói.

Theo ông, sở dĩ có lệnh bắt tạm giam với tên là Lưu Văn Châu vì đối tượng khai nhận như vậy, và căn cứ vào giấy phép lái xe tên trùng khớp với lời khai.

"Từ nhiều nguồn tin, chúng tôi đang xác minh rõ tên thật. Đến thời điểm này chưa thể kết luận được sự việc” - Đại tá Tố nói.

Theo Phó viện trưởng VKSND huyện Can Lộc Nguyễn Văn Nam, 10h sáng nay, có một người gọi điện thông báo mình là Lưu Văn Châu, là người có tên trong lệnh bắt khẩn cấp. Còn tài xế bị bắt tên thật là Phan Đình Hưng.

“Sau khi lấy lời khai lại, chiều nay, tài xế này đã khai và thay đổi họ tên”, ông Nam cho biết.

“VKS huyện đang xin chỉ đạo của tỉnh, sau khi có tài liệu xác minh tài xế này không phải là Lưu Văn Châu mà tên thật là Phan Đình Hưng thì có cần phải thay đổi quyết định tạm giữ, lệnh bắt khẩn cấp hay không, hay là vẫn sử dụng tài liệu cũ”, ông Nam nói thêm.

Tài xế khai gian dối

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng công an huyện Can Lộc, người kí quyết định tạm giữ, lệnh bắt khẩn cấp tài xế với tên Lưu Văn Châu với sự phê duyệt của VKSND huyện cho hay: Tài xế đang bị bắt giữ khai gian dối.

Hiện tài xế này đã khai nhận tên thật, công an sẽ xác minh cụ thể thông tin và sẽ cung cấp sau.

“Lệnh bắt khẩn cấp nếu sai tên thì không vấn đề gì cả. Vì con người thực tế, vi phạm thực tế, và bắt đúng người. Nếu khi anh A vi phạm mà bắt phải anh B thì đó mới là sai” - ông giải thích.

Trước đó, chiều 30/6, tại Km 488+700 QL1A thuộc xã Vượng Lộc (Can Lộc), tổ tuần tra thuộc phòng CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe container BKS 77C-016.47 kéo theo rơ-moóc chạy vượt quá tốc độ cho phép (66/60 km/h).

Khi xuống xe, tài xế đã cãi lại CSGT, không xuất trình giấy tờ và lái xe bỏ chạy. Lúc này, thượng úy Nguyễn Anh Đức đang đứng trước đầu xe. Do không kịp tránh nên anh buộc phải bám vào gọng kính gương chiếu hậu bên trái xe.

Khi chạy được khoảng 400m, tài xế container đánh lái sang trái làm thượng úy Đức rơi xuống đường, đập đầu xuống dải phân cách, chấn thương nặng.

Sau khi bị bắt giữ, tài xế khai nhận tên là Lưu Văn Châu, SN 1991, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định.