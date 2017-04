Hành trình 10 năm Quỹ học bổng Swing for the Kids: Hoa trạng nguyên đã nở!

Từ 10 năm trước, những suất học bổng của Quỹ học bổng Swing for the Kids bé nhỏ nhưng thảo thơm, đầy tình nhân ái, sẻ chia đã đến với nhiều học sinh, sinh viên trong lúc họ khó khăn nhất. Để rồi hôm nay, mầm hạt ngày xưa đã vươn cao, đơm những bông hoa Trạng Nguyên thơm ngát.

Chuyện của nhân viên Ngân hàng BIDV…

“Em mới chuyển công tác về Ban Khách hàng nước ngoài, Hội sở chính của Ngân hàng BIDV anh ạ. Em Hiểu của em sau khi tốt nghiệp Học viện Bưu chính - Viễn thông cũng vào làm tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) rồi. Em tính 2 - 3 năm nữa sẽ gom góp mua nhà, sẽ đón mẹ và em gái ra Hà Nội để tiện chăm sóc”, Đinh Văn Học vui vẻ kể chuyện khi gặp lại chúng tôi.

Với cán bộ, phóng viên Báo Đầu tư, Học là một cái tên không xa lạ. Cậu là sinh viên được nhận học bổng của Quỹ học bổng Swing for the Kids của Báo Đầu tư trong suốt 4 năm học đại học.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi đã được Học bổng Vì trẻ em Việt Nam tiếp sức tới trường.

Bảy năm trước, năm 2009, Đinh Văn Học (quê ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đỗ Á khoa Đại học Kinh tế quốc dân. Nhưng, niềm vui của Học gần như tắt lịm khi em phải đối mặt với sự thật rằng, em không thể bước tiếp con đường học hành vì nhà quá khó khăn.

“Lúc đó, em thất vọng lắm. Bố em mất sớm, anh trai làm công nhân ở miền Nam, hai em còn đang đi học. Cô em gái út thì bị bệnh. Nhà thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Em đã nghĩ cánh cửa đại học đã đóng lại. May sao, Quỹ học bổng Swing for the Kids xuất hiện đúng lúc, không chỉ mở cánh cửa vào đại học cho em, mà còn mở ra một tương lai hoàn toàn khác”, Học xúc động nhớ lại.

Ngày đó, suất học bổng 10 triệu đồng/năm của Swing for the Kids đã phần nào giúp Học trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, giúp em tự tin bước vào giảng đường đại học. Suốt 4 năm, Học đã liên tiếp đạt sinh viên giỏi, được nhận vào làm thực tập sinh ở các ngân hàng lớn như HSBC, ACB. Em đã từng nói với chúng tôi ước mơ trở thành một giám đốc tài chính, nói tới mong muốn sẽ là người đóng góp cho Quỹ học bổng đã từng nâng cánh cho em và bao học sinh, sinh viên cùng cảnh ngộ…

“Đối với chúng em, những học sinh, sinh viên được nhận học bổng Swing for the Kids, học bổng có ý nghĩa rất lớn. Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, giúp chúng em an tâm học tập, mà còn là một trong những động lực để chúng em nỗ lực vượt qua chính bản thân mình. Nhờ có Swing for the Kids, em mới dám mơ giấc mơ của tương lai, của cuộc đời mình. Em xin cám ơn Quỹ học bổng Swing for the Kids”, cán bộ BIDV Đinh Văn Học tâm sự với những người đã cùng em vượt một chặng đường vất vả nhưng đầy tình nhân ái.

… đến cô bác sỹ tuyến huyện

Cũng giống như Đinh Văn Học, khi chúng tôi liên hệ với Nguyễn Thị Phương, người 3 năm liền nhận học bổng Swing for the Kids khi là sinh viên lớp K8A, Trường đại học Y tế công cộng, em rất mừng. Vui mừng hơn, em có nhiều tin vui để chia sẻ.

“Em vừa lấy chồng tuần trước, chồng em làm ở Từ Sơn (Bắc Ninh). Đầu năm 2016, em đã chuyển công tác từ một tổ chức phi chính phủ về Y tế về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang anh ạ. Anh trai, các cô em gái của em đều đã có việc làm ổn định”, Phương hân hoan khoe.

Với chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, niềm vui như được nhân lên gấp bội khi chứng kiến bước trưởng thành của các em học sinh, sinh viên nghèo trở thành những người lao động có trình độ tay nghề cao, những công dân đang đóng góp công sức vào sự phát triển của đất nước.

Phương là 1 trong 3 chị em gái sinh ba, trong gia đình có 4 anh em. Mẹ em làm công nhân của Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Năm Phương lên 7 tuổi, bố qua đời do bị bệnh hiểm nghèo, một mình mẹ với đồng lương công nhân nuôi 4 đứa con nhỏ dại. Năm 2005, Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc cùng phường Thọ Xương và bạn bè, họ hàng nội ngoại đã xây dựng cho 5 mẹ con Phương một căn nhà tình nghĩa rộng 40 m2 để an cư.

Vượt lên hoàn cảnh, cả 4 anh em Phương đều học rất giỏi. Năm 2009, cả 3 chị em sinh ba của Phương đều đỗ đại học. Chị gái Nguyễn Thị Hà đỗ Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, em gái Nguyễn Thị Bắc trở thành sinh viên Trường đại học Y Hải Phòng và anh trai Nguyễn Văn Dũng trước đó đã thi đỗ vào 2 trường là Đại học Y Thái Nguyên và Đại học Dược Hà Nội.

Nhớ lại những ngày đầy gian khó đó, Phương vẫn không quên cảm giác khi đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì mình mẹ không thể cáng đáng nổi.

“Em thật may mắn khi nhận được học bổng Swing for the Kids. Đó là nguồn động lực, là món quà tinh thần lớn lao trên con đường học tập, làm việc của em. Cho đến giờ, Swing for the Kids vẫn là nguồn động viên, tiếp sức để em cố gắng hơn trong cuộc sống”, Phương tâm sự.

Hàng ngàn Hoa Trạng Nguyên

Cùng với Học, Phương, hàng ngàn học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Quỹ học bổng Swing for the Kids “tiếp sức” đến trường.

Chúng tôi không thể quên cảnh sinh viên Nguyễn Duy Toán, thủ khoa Đại học Mỏ - Địa chất năm 2010 khóc rưng rức khi lên nhận 3 suất học bổng cho cả người anh là Nguyễn Duy Toản và em gái Nguyễn Duy Thị Thảo (là 3 anh em sinh ba cùng nhận giấy báo đỗ vào đại học năm 2010). Toán nhắc đi nhắc lại mãi câu: “Anh em chúng cháu không ai phải bỏ học cả. Cám ơn các cô chú!”.

Rồi sinh viên Thào Seo Sì (Đại học Nông - Lâm Thái Nguyên); sinh viên Lê Văn Tú (Đại học Sư phạm Hà Nội)… Nhiều em đã ra trường, đã tự tin bay xa trên đôi cánh đã từng được nâng đỡ bởi Quỹ học bổng Swing for the Kids. Nhiều em đã bắt đầu gặt hái những thành quả đầu tiên của cuộc đời.

Nhưng đúng như các em nói, các em sẽ không quên công sức, tình cảm và tâm huyết của những người đã chung tay làm nên Quỹ học bổng Swing for the Kids. Chúng tôi, những người đang nỗ lực không ngừng để mở rộng tầm vươn của Quỹ học bổng cũng vậy, tin chắc rằng, sự chân thành và lòng nhân ái của nhà tài trợ, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang làm nên Swing for the Kids sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ, hoài bão cho các em học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi.

“Với chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, niềm vui như được nhân lên gấp bội khi chứng kiến bước trưởng thành của các em học sinh, sinh viên nghèo trở thành những người lao động có trình độ tay nghề cao, những công dân đang đóng góp công sức vào sự phát triển của đất nước”, TS. Nguyễn Anh Tuấn, người sáng lập Giải golf thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids chia sẻ.

Hữu Tuấn