HANÕI TAILOR – Thành công từ một cách làm mới

Hiện nay, trên thị trường luôn sẵn có các sản phẩm may mặc đa dạng phục vụ nhiều phân khúc khách hàng, nhưng một chiếc áo may đo vừa vặn vẫn là tiêu chuẩn thời trang cao nhất. Nhạy bén với nhu cầu thị trường và trào lưu công nghệ thông tin, tiệm may HANÕI TAILOR đã tiếp cận được một lượng lớn khách hàng thông qua website với tên miền .com.

Ông Trần Chiến Bình, CEO HANÕI TAILOR

HANÕI TAILOR giúp bạn dễ dàng sở hữu sản phẩm may đo như ý

HANÕI TAILOR có tuổi đời khá trẻ, được thành lập đầu năm 2015, song các thành viên sáng lập đều là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, thời trang. Anh Trần Chiến Bình, với 15 năm hoạt động trong ngành PR, truyền thông, và anh Nguyễn Khánh Toàn, một doanh nhân có 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất, xuất khẩu sản phẩm áo sơ mi nam cao cấp, đã sáng lập nên HANÕI TAILOR. Bắt đầu từ câu chuyện xung quanh việc kinh doanh hàng may mặc tại Việt Nam và những khó khăn của các khách hàng khi lựa chọn một món đồ mặc ưng ý, hai người đã nhen nhóm một ý tưởng chung - Đó là giới thiệu mặt hàng áo sơ mi cắt-may-theo-số-đo và trả hàng chỉ trong vòng 10 ngày.

Hai nhà sáng lập quyết tâm biến ý tưởng này thành hiện thực. Trong vòng tám tháng, cửa hàng trực tuyến www.hanoitailor.com đã được xây dựng trên nền tảng thương mại điện tử tiên tiến được hỗ trợ bởi hệ thống cơ sở sản xuất hiện đại.

Nhờ có cửa hàng trực tuyến, các khách hàng đã có thể dễ dàng mua được một chiếc áo sơ mi cắt may vừa vặn với chi phí hợp lý. Cửa hàng trực tuyến này cung cấp các lựa chọn về vải và thiết kế, cho phép khách hàng tự thiết kế riêng cho mình một chiếc áo sơ mi được may theo số đo của mình và nhận hàng chỉ sau 10 ngày. Với những tính năng ưu việt này, khách hàng hầu như không phải di chuyển, rất tiện lợi và không hề vướng mắc về mặt thời gian như khi đi đặt may ở những cửa hàng truyền thống.

Đăng ký tên miền .com càng sớm càng tốt

Anh Bình cho biết: “Sau khi sở hữu tên miền www.hanoitailor.com và vận hành một website thương mại điện tử trên tên miền này, lượng truy cập tăng mạnh, số lượng khách hàng sử dụng các công cụ trên website để giao thiệp, mua hàng của chúng tôi cũng gia tăng nhanh chóng. Với tên miền .com, HANÕI TAILOR có thể tiếp cận được với hầu hết khách hàng mà không gặp trở ngại về thời gian cũng như khoảng cách địa lý. Website chính là điểm ‘tiếp xúc’ lý tưởng, ổn định giữa doanh nghiệp với các khách hàng và giúp chúng tôi tham gia vào các kênh quảng cáo một cách hiệu quả.”

Tên miền là chìa khóa quan trọng đối với mọi hiện diện trực tuyến

Anh Bình mua tên miền www.hanoitailor.com từ khi doanh nghiệp chưa thành lập. Anh tin rằng tên miền là chìa khóa quan trọng đối với mọi hiện diện trực tuyến, do đó, cần đặc biệt lưu ý để lựa chọn được tên miền phù hợp, đáp ứng các nhu cầu kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Anh Bình còn mua thêm một số tên miền “anh em” của nó để tránh những đối thủ cạnh tranh mua tên miền tương tự.

Cũng theo anh Bình: “Tôi cho rằng khoản đầu tư cho tên miền .com phải nói là cực nhỏ so với một doanh nghiệp nhưng lại có hiệu quả vô cùng lớn. Hơn nữa, việc sử dụng tên miền .com cho thấy tầm nhìn của HANÕI TAILOR mở rộng kinh doanh vươn ra thị trường toàn cầu. Tôi khuyến cáo các nhà kinh doanh hãy nhanh chóng mua tên miền .com cho riêng mình, càng nhanh càng tốt, bởi nếu bạn không sở hữu nó thì sẽ có người lấy mất.”

Anh Bình tin rằng sự thành công của HANÕI TAILOR phần nào đã phản ánh hiệu quả mà tên miền .com của họ là www.hanoitailor.com đem lại, tên miền .com là một chuẩn mực tin cậy trong kinh doanh trực tuyến, giúp thúc đẩy doanh thu. Đó là lý do mà mọi công ty nằm trong danh sách Fortune 500 và các công ty đang phát triển nhanh nhất trên thế giới đều có tên miền .com. Qua thống kê hơn 19 năm ứng dụng thực tế, các tên miền .com luôn tạo nên sự tin tưởng đối với khách hàng và đó là nơi mà các khách hàng thực sự muốn thực hiện kinh doanh trực tuyến.

