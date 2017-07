Hồ Tràm chi 63 triệu USD xây nhà máy điện đồng phát

Với việc quyết định chi 63 triệu USD để xây dựng một nhà máy điện đồng phát (điện - nhiệt kết hợp - CHP: Combined Heat & Power), Hồ Tràm trở thành khu nghỉ dưỡng đầu tiên chuyển sang tự cấp nguồn năng lượng xanh, sạch.

Thông tin từ Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (HTP) cho biết, HTP vừa cùng Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGasD) ký thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng một nhà máy điện đồng phát.

Theo thỏa thuận này, dự án được xây dựng theo mô hình xây dựng - sở hữu - vận hành (BOO), với giá trị hiện tại thuần là 63 triệu USD. Dự án được triển khai xây dựng tại Trung tâm Thiết bị kỹ thuật thuộc khu đất rộng 164 ha mà HTP đang khai thác.

HTP và PVGasD ký thỏa thuận hợp tác.

Dự án dự kiến được khởi công vào cuối năm nay và khoảng đến cuối năm 2018, Hồ Tràm Strip có thể sử dụng nguồn năng lượng sạch và thân thiện môi trường hơn với chi phí điện năng hiệu quả hơn.

“Với việc ký kết thỏa thuận này, chúng tôi trở thành nhà phát triển du lịch đầu tiên ở Việt Nam chuyển sang tự cấp nguồn năng lượng xanh hơn, sạch hơn. Việc tiên phong đầu tư nhà máy điện đồng phát chạy bằng khí thiên nhiên sẽ giúp giảm hẳn 1/2 lượng thải CO2, giảm đáng kể các chất gây ô nhiễm không khí và khí CO so với các hệ thống sử dụng than”, ông Michael Kelly, Chủ tịch Cấp cao Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm cho biết

Thỏa thuận có hiệu lực 15 năm này sẽ cung cấp năng lượng cho 1.100 phòng của The Grand và The Beach Club; cung ứng điện cho sân golf The Bluffs, bao gồm khu biệt thự Gallery Villas, và sau này sẽ mở rộng công suất để phục vụ cả khu condotel Kahuna mới được giới thiệu gần đây, các hạng mục xây dựng trong tương lai như khu nghỉ dưỡng phức hợp thứ hai, rạp hát ngoài trời 2.000 chỗ, công viên nước và các tiện ích vui chơi giải trí bổ sung khác...

“Nhà máy điện đồng phát sẽ giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc của chúng tôi vào lưới điện quốc gia và giảm đáng kể lượng khí thải Carbon ra môi trường”, ông Michael chia sẻ thêm.

Trước khoản đầu tư 63 triệu USD này, HTP mới đây cũng vừa công bố dự án đầu tư xây dựng condotel Kahuna trị giá 60 triệu USD. Đến nay, ACDL - công ty mẹ của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã đầu tư hơn 1,1 tỷ USD tại Việt Nam trong tổng số vốn cam kết 4,2 tỷ USD.

Thời gian vừa qua, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm liên tục thực hiện các cam kết đầu tư thông qua việc xây dựng nhiều cơ sở vật chất tại The Grand như mở rộng nhà hàng, xây dựng chương trình nhạc nước mới lạ sắp hoạt động trong vài tuần tới.

Ngoài ra, The Beach Club, tòa tháp thứ 2 của The Grand với 559 phòng cũng đang xây đến tầng 12. Dự kiến Beach Club sẽ hoàn thành phần thô vào tháng 9, và mất khoảng 12 tháng trang trí nội thất trước khi chính thức khai trương tháng 10/2018.

Tại The Bluffs, nhiều biệt thự Gallery Villas đang được triển khai xây dựng. Đồng thời, dự án sân bay mà công ty phát triển gần đất Hồ Tràm Strip cũng đang chờ các cơ quan chức năng xét duyệt.

Cùng với các hoạt động đầu tư không ngừng được mở rộng, Hồ Tràm cũng tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mới đây, Hồ Tràm cũng đã tổ chức cho các em mồ côi của mái ấm Allambie một kỳ nghỉ hai ngày trọn vẹn tại khu nghỉ dưỡng

Người sáng lập mái ấm Allambie là bà Suzanne Thi Hien Hook. Bà vốn là trẻ mồ côi chiến tranh tại Việt Nam, sau đó được một gia đình người Anh nhận nuôi. Mang trong lòng sự đồng cảm sâu sắc với các trẻ mồ côi, bà quay lại quê nhà năm 2007 tham gia dự án dạy tiếng Anh cho trẻ mồ côi trong một năm, nung nấu ước mơ nuôi dạy các em nhỏ có hoàn cảnh mất người thân như mình.

Vì thế mà mái ấm Allambie (đăng ký tại Anh quốc) ra đời với cam kết chuyển 100% số tiền thu được đến các em nhỏ dưới sự bảo trợ của Allambie. Đặt tại TP.HCM, Trung tâm theo đuổi mục đích mang đến các em một gia đình thực thụ và tình yêu thương gia đình - điều mà họ chưa may mắn có được.

“Tôi thật sự rất xúc động khi nghe những câu chuyện của Suzanne. Chúng tôi đã cân nhắc nhiều cách để giúp đỡ mái ấm Allambie, và bước đầu là muốn mang đến cho các em những ngày trải nghiệm thật vui vẻ và đáng nhớ theo phong cách The Grand”, ông Kelly nói.

Nguyên Đức