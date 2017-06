Hoàng Anh Gia Lai bắt tay Bách hóa Xanh: Đại gia "cặp" đại gia, thị trường nông sản chờ đón bão?

Việc Bách hóa Xanh bắt tay với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phát triển chuỗi phân phối nông sản đặt ra câu hỏi: liệu hai đại gia này có đủ tiềm lực để hình thành thế lực mới “gây bão” thị trường bán lẻ nông sản?

Đại gia hội ngộ

Công ty cổ phần Thương mại Bách hóa Xanh là công ty thành viên thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG, sàn HOSE), trong khi Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG, sàn HOSE) là cái tên khá quen thuộc với giới đầu tư.

Theo hợp tác giữa các đại gia này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở thành nhà cung cấp sản phẩm trái cây cho Bách hóa Xanh, tiến tới cung cấp toàn bộ các sản phẩm mà Hoàng Anh Gia Lai có. Với việc ký kết này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đồng hành với kế hoạch mở rộng của Bách hóa Xanh ra toàn quốc trong tương lai.

Có thể hiểu đây là cái bắt tay giữa 2 nhà khởi nghiệp tại lễ ký hợp tác phát triển chuỗi phân phối nông sản. Ảnh: C.T

Nội dung của bản hợp tác cho thấy, Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng bán các sản phẩm trái cây mà mình sản xuất cho hệ thống Bách hóa Xanh. Nhà sản xuất sẽ ưu tiên cung cấp hàng cho Bách hóa Xanh trước các mối hàng xuất khẩu hay nội địa khác, đồng thời có chính sách giá ưu đãi cho Bách hóa Xanh để đảm bảo sức cạnh tranh của Bách hóa Xanh trên thị trường.

Ngược lại, Bách hóa Xanh sẵn sàng bán hàng trái cây do Hoàng Anh Gia Lai sản xuất trên hệ thống cửa hàng Bách hóa Xanh của mình trên toàn quốc. Nhà bán lẻ ưu tiên hàng do Hoàng Anh Gia Lai sản xuất so với các nhà cung cấp khác cùng mặt hàng và phối hợp chặt chẽ với Hoàng Anh Gia Lai để đảm bảo gìn giữ và phát triển thương hiệu của nhau.

Về tham vọng của mình, ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế giới Di động cho biết, Bách hóa Xanh sẽ mở rộng nhanh chóng trong thời gian tới và tham vọng của Công ty là chiếm một thị phần xứng đáng trong miếng bánh bán lẻ hàng tiêu dùng.

Trong khi đó, ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai cho biết, Tập đoàn này đã trồng hơn chục ngàn héc-ta cây ăn trái nhiệt đới tại Việt Nam, Lào, Campuchia, trong đó có 17 loại cây ăn trái như chanh dây, xoài, thanh long, chuối… Một số vườn cây đã được cấp chứng chỉ nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Thế lực mới đang hình thành

Sự quyết tâm của 2 đại gia Thế giới Di động và Hoàng Anh Gia Lai trong cú bắt tay hợp tác trên đã thể hiện khá rõ. Tuy nhiên, việc Bách hóa Xanh, với vai trò nhà phân phối trái cây cho Hoàng Anh Gia Lai, có sớm trở thành thế lực mới hay không lại là câu chuyện khác.

Về Thế giới Di động, đây rõ ràng là một đại gia sừng sỏ trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại, điện máy, với các chuỗi cửa hàng bán lẻ gần như không có đối thủ ngang tầm như Thegioididong.com và Điện máy Xanh. Tuy nhiên, Bách hóa Xanh lại khác, đến thời điểm này, vẫn chỉ là start-up trong mảng bán lẻ hàng tiêu dùng thiếu yếu.

Tính đến hết tháng 5/2017, Thế giới Di động có tổng cộng 1.477 siêu thị, trong đó chuỗi Thegioididong.com có 1.009 siêu thị, Điện máy Xanh có 373 siêu thị, trong khi số siêu thị Bách hóa Xanh mới đạt con số 95 siêu thị. Tính về doanh thu, tổng doanh thu của Thế giới Di động đạt 25.933 tỷ đồng, trong đó, Theigioididong.com đạt doanh thu 14.692 tỷ đồng, Điện máy Xanh đạt 10.943 tỷ đồng. Còn lại, Bách hóa Xanh mới đóng góp 299 tỷ đồng doanh thu, chiếm khoảng 2% tổng doanh thu. Với quy mô hiện tại, Bách hóa Xanh vẫn chưa thể là một thế lực gì “đáng gờm” như những người anh em Thegioididong.com hoặc Điện máy Xanh.

Trong khi đó, đối tác của Bách hóa Xanh là Hoàng Anh Gia Lai, tuy là một tên tuổi quen thuộc lâu năm, nhưng cũng vừa trải qua giai đoạn khó khăn. Năm 2016, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 6.440 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.503 tỷ đồng. Sau những khó khăn trong các mảng bất động sản, cao su…, lĩnh vực trồng cây ăn quả đang là một tia hy vọng mới cho đại gia vang bóng một thời này. Tuy nhiên, cũng như Bách hóa Xanh, Hoàng Anh Gia Lai chỉ là một... start-up trong lĩnh vực trồng cây ăn trái.

Cú bắt tay giữa Bách hóa Xanh và Hoàng Anh Gia Lai theo đó có thể hiểu là cú bắt tay giữa 2 nhà khởi nghiệp, do đó, cuộc “giao duyên” này sẽ chưa thể gây bão trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, điểm khác của họ so với các start-up khác nằm ở chỗ, chuỗi khởi nghiệp được dẫn dắt bởi các đại gia rất sành sỏi trên thương trường, dày dạn kinh nghiệm (cả thành công và thất bại). Vì thế, sức ảnh hưởng của “mầm xanh” này có thể sẽ lan tỏa nhanh hơn và bài bản hơn so với các nhà start-up khác.

Chí Tín