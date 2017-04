Học bổng giải golf Vì trẻ em Việt Nam: Sứ mệnh nối dài những ước mơ

Sự trưởng thành của các em học sinh tưởng có lúc phải nghỉ học giữa chừng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids đã tiếp sức cho những người làm công tác thiện nguyện của Báo Đầu tư và các đối tác…

Những chuyến trở về đặc biệt

Suốt 10 năm qua, hàng trăm chuyến công tác của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Báo Đầu tư và các đối tác, doanh nghiệp đến mọi nẻo đường đất nước đã mang đến những niềm vui nhỏ bé, với mong muốn làm vơi bớt nhọc nhằn, tiếp lửa cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập.

Nhưng với tôi, được tham gia đoàn công tác thực sự là cơ duyên. Là một người con của Tây Bắc, tôi sinh ra, lớn lên ở Sơn La, nên trong tâm khảm mình, những chuyến đi tới Sơn La, Điện Biên thực sự là sự trở về, một sự tri ân.

Học bổng Swing for the Kids đến với học sinh Sơn La

Lần đầu tiên, đó là vào cuối tháng 10/2014. Cung đường Tây Bắc, Quốc lộ 6 những ngày đó thật đẹp. Nắng trải vàng trên đường chúng tôi đi. Lần đó, Quỹ học bổng Swing for the Kids đã trao 60 suất học bổng cho 60 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học ở Sơn La, với giá trị mỗi suất học bổng 500.000 đồng.

Cũng trong dịp này, 50 học sinh thuộc Trường tiểu học Bế Văn Đàn và Trường trung học Tân Bình của tỉnh Điện Biên đã nhận được 50 suất học bổng. Trường tiểu học Mường Thín, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được đầu tư Phòng học Tin học trị giá gần 60 triệu đồng...

Ông Phan Hữu Thắng (trái), ông Lê Khắc Hiệp và ông Nguyễn Anh Tuấn (phải) trong chuyến trao học bổng tại Sơn La năm 2014.

Tôi không thể quên được những đôi mắt háo hức của những cô cậu học sinh ở Tuần Giáo khi bước vào phòng học với những chiếc máy vi tính đẹp đẽ, tinh tươm. Với nhiều em, đó là lần đầu tiên các em được tận tay chạm vào, được trực tiếp nghe tiếng lách cách của bàn phím. Rất có thể, nhiều giấc mơ đã bắt đầu xuất hiện từ những bàn phím lách cách đó.

Mới nhất, tháng 1/2016 vừa rồi, tôi lại có dịp quay về Sơn La cùng với đoàn công tác của Báo Đầu tư. Lần này, điểm đến là các trường trung học cơ sở Chiềng Cọ, Chiềng Ngần, Hua La. Phần quà tặng từ Quỹ học bổng cho các em là thiết bị học tập (gồm máy chiếu, phòng học vi tính) và 10 suất quà tặng cho các cháu học sinh có thành tích học tập cao. Tổng giá trị lên tới 80 triệu đồng. Tôi lại được nhìn thấy thêm nhiều ánh mắt lấp lánh, những nụ cười và cả sự mong chờ… Trong lễ trao tặng ấm cúng, ông Trần Quốc Bình, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (TP. Sơn La) đã chia sẻ một cách chân tình: “Chúng tôi thực sự cảm động bởi nhận được sự chia sẻ từ Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids của Báo Đầu tư”.

Tôi nhớ tới lời của nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn, người đã có mặt trong nhiều chuyến đi của Báo Đầu tư tới mọi miền Tổ quốc để trao các phần quà từ Quỹ học bổng Swing for the Kids: “Đó là ‘sứ mệnh’ mà Báo Đầu tư và những đối tác cùng chí hướng đã tự xác định”. Sẽ tiếp tục có những chuyến đi, những chuyến trở về để thực hiện sứ mệnh này.

Những đối tác đặc biệt

Không thể kể hết những đối tác đã đồng hành với Báo Đầu tư trong suốt 10 năm qua và cả những năm tới để tiếp tục gây dựng Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids.

Riêng với tôi, có hai người tôi muốn nhắc tới với sự ngưỡng mộ.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy Báo Đầu tư trao thiết bị dạy học cho các trường học trong chuyến trở về Sơn La năm 2016.

Đó là ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ở cương vị của mình, thời gian thực sự là vàng, nhưng như ông Hiệp đã từng chia sẻ, ông luôn cố gắng thu xếp để trực tiếp đến với các em học sinh những vùng còn khó khăn, vất vả. “Chuyến đi cho tôi rất nhiều. Tôi nhìn thấy cuộc sống đa chiều hơn, nhận ra được nhiều điều tốt đẹp vẫn đang hiển hiện trong cuộc sống này”.

Và người thứ hai là ông Phan Hữu Thắng, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Có những thời điểm, sức khỏe không thực sự tốt, nhưng ông Phan Hữu Thắng luôn hứng khởi trong những chuyến đi trao học bổng với đoàn cán bộ Báo Đầu tư, nhất là những chuyến đi ở cung đường Tây Bắc. Ông nói: “Tôi thấy mình như trẻ lại và có tinh thần hơn khi mang niềm vui tới các em học sinh nghèo Tây Bắc”.

Còn nhớ, trong chuyến đi tới Sơn La vào đầu năm 2016, tại Trường THCS Chiềng Ngần, sau khi nghe cô Hiệu trưởng Vũ Hằng báo cáo về tình hình học tập của học sinh toàn trường và những hoàn cảnh đặc biệt của một số em học sinh, ông Thắng đã ngay lập tức thông qua nhà trường có giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các em. “Chúng tôi chưa thể giúp đỡ tất cả các em, nhưng không thể để các em phải bỏ dở giấc mơ học trò vì gia cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa”, ông Thắng nói.

Những khó khăn về đường sá, sự vất vả, mệt nhọc sau những chuyến đi dài… chưa bao giờ khiến các chuyến đi bị chậm lại, chưa bao giờ cản bước những con người đang thực hiện sứ mệnh “Vì trẻ em Việt Nam”.

“Nhìn những gương mặt sáng ngời, hồn nhiên của các cháu học sinh vùng cao, tôi luôn mong muốn làm được điều gì lớn hơn nữa, để đường đi của con chữ đến với bản làng đỡ chật vật, để cuộc sống của các cháu học sinh vùng cao có tương lai sáng sủa hơn”, ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Trong chuyến đi này, chúng tôi đã đã gặp lại em Thào Thùy Dương, đang học 10 Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. Năm trước, nhờ Quỹ học bổng Swing for the Kids, Dương không phải bỏ học giữa chừng… Sự trưởng thành của cô bé người Mông, quan trọng hơn là nỗ lực của cá nhân em cùng gia đình và những thầy cô giáo vùng cao… đã tiếp thêm sức mạnh để Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids tiếp tục các hoạt động gây quỹ, nối dài ước mơ tới trường của những cô, cậu bé nghèo.

PV